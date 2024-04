Sin electricidad y entre cloacas se encuentra el sector 3 de Piñonal

Las personas que habitan en la calle Briceño Méndez del sector 3 de Piñonal, tienen constantes problemas con las aguas servidas y la electricidad, dos servicios públicos importantes para el desarrollo de la vida cotidiana.

Aguas servidas tienen más de año y medio colapsadas

Mencionaron que sufren de bajones de luz y cortes diarios desde hace aproximadamente cuatro meses, especificando que los cortes eléctricos son de hasta 8 horas, y cuando son menos horas, la quitan 2 y 3 veces el mismo día.

Asimismo, hay casas que tienen actualmente cuatro días con media fase de electricidad, es decir, sólo pueden encender los bombillos, pero no los artefactos eléctricos como aires o ventiladores.

“Aquí yo tengo cuatro noches durmiendo sin ventilador, sin aire sin nada, porque aquí no llega la luz. Se va la luz y a cada rato se nos dañan los corotos”, aseveró Delfina Barrios, vecina del sector.

En este sentido, destacaron que debido a estos cortes, que no están programados, han perdido electrodomésticos que luego no pueden reponer, ya que en la actualidad están demasiado costosos y su economía no les permite comprar algo nuevo cada vez que se les daña.

Por tanto, indicaron que han hecho los reportes pertinentes mediante las aplicaciones del estado para atender los servicios públicos, pero no han obtenido respuestas y mucho menos solución directa en la comunidad.

Explicaron que la problemática son los transformadores de la zona que se dañan con facilidad, y ante la poca respuesta de los organismos, los vecinos han decidido tomar cartas en el asunto por sus propios medios, intentando mediante sus posibilidades reparar los transformadores o los tabacos.

“La luz se va 3 y 4 veces, ya las neveras de casi todos los vecinos se dañaron, ya está reportado pero la junta comunal no se ha dirigido a los entes de aquí de Maracay”, destacó María Vásquez.

Sin embargo, consideran que esto no debe ser una solución para ellos, porque como vecinos no les corresponde esta reparación, sino a los entes municipales. Además de esto, en el sector se encuentra el ambulatorio Dr. Armando Castillo Plaza, que necesita de la energía eléctrica para funcionar.

Aguas servidas colapsadas

El colapso de las aguas servidas es también una situación que aqueja a esta comunidad, sumándose al cúmulo de cosas que están teniendo que sobrellevar, esta es una de las más peligrosas.

Han mantenido este problema alrededor de año y medio, con las tuberías de las cloacas colapsadas, inhabilitando los baños y las tuberías de las casas, corriendo peligro sanitario.

Igualmente con el inicio de la temporada de lluvias, esta situación se exacerba, porque la caída del agua de lluvia aumenta los niveles de las cloacas y las lleva hasta el colapso, incidiendo hasta dentro de las casas de los vecinos.

“La problemática es gravísima, yo presenté un cuadro alérgico por ese problema de la contaminación. Eso es aguas negras, en el momento que llueve o cuando llega agua eso brota, por ahí salen todos los excrementos”, manifestó Sara Ventura, afectada.

Explicaron también que hace varias noches la cloaca volvió a rebosarse debido a una fuerte lluvia acaecida en el sector, obligando a los vecinos a intentar solucionar provisionalmente para que las aguas residuales no inundaran sus hogares.

Inclusive se han visto en la penosa situación de construir muros en las entradas de las viviendas para cuando se desborden no pasen a las casas, además de esto, los mismos vecinos han tomado la iniciativa de intentar solucionar en sus propios hogares, evadiendo el gran problema que se presenta, sin embargo; es una complicación mucho más grande que amerita maquinaria.

Así bien, pidieron a los organismos municipales y gubernamentales que atiendan los llamados y reportes que han hecho para prestarle la ayuda requerida y acabar de una vez por todas con esta situación, alegando que los malos olores y las idas de la electricidad afectan negativamente a los vecinos, al Geriátrico y el Ambulatorio que hay en la zona.

ALEJANDRA BUITRAGO | elsiglo

