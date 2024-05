Con más de 30 años de historia y anécdotas vividas, el kiosco del señor José Bastidas, ubicado en la avenida Bermúdez C/ Independencia de Cagua, municipio Sucre, justo al frente de la parada de autobuses, ha sido punto de referencia para aquellos que desean mantenerse informados del acontecer diario.

El Kiosco del «Negro»: 30 años de historia y anécdotas con elsiglo

Y es que cada mañana, numerosas personas acuden sin demora al Kiosco del «Negro», como es apodado cariñosamente en la zona, para adquirir un ejemplar del matutino de los valles de Aragua y ponerse al día con las noticias más relevantes en el ámbito internacional, nacional y regional.

«Desde pequeño me he dedicado a esto, siempre he vendido elsiglo y otros periódicos que poco a poco fueron saliendo de circulación. Sin embargo, este siempre ha sido el favorito, el consentido de mis clientes, pienso yo por toda la gran variedad de información que comparten», afirmó Bastidas.

En estas tres décadas ininterrumpidas vendiendo el periódico líder en la región, el señor José indicó que su negocio siempre se ha destacado por brindar un servicio invaluable y de calidad, lo que le ha permitido mantenerse vigente como pregonero oficial en la zona y otras partes de la municipalidad.

«Seguimos vendiendo elsiglo, claro, ya no se vende como antes, pero aún hay personas que buscan su periódico, les gusta leer en papel y no a través de una pantalla como lo hacen ahora. Seguimos guerreando, esto es mi sustento de trabajo y si la venta va bien, a mi me va bien», acotó.

ANÉCDOTAS CON EL MATUTINO DE LOS VALLES DE ARAGUA

Comentó Bastidas que a lo largo de su trayectoria vendiendo elsiglo, ha vivido numerosas anécdotas con sus clientes, algunas trágicas y otras jocosas.

«Han sido muchas anécdotas de personas que llegan a comprar el periódico y se enteran de algún fallecido o alguien que se ganó un premio y lo ven cuando lo anuncia el periódico. También vienen personas a buscar varios ejemplares porque los entrevistaron y salieron reseñados, es muy chistoso», bromeó.

Su amabilidad y disposición para escuchar a sus clientes han hecho del «Negro» una figura respetada en la comunidad, quien al día de hoy sigue manteniendo vigente su compromiso de informar a la población a través de la venta de periódico.

«Invito a todos los seguidores y lectores de elsiglo a que sigan comprando el periódico. De esta manera también nos ayudan a nosotros, es nuestro empleo y nuestro sustento, para mí es un medio de comunicación excelente que tiene más de 50 años y espero que sigan brindándonos mucha mas información», finalizó.

HERNÁN GONZÁLEZ | elsiglo

fotos | HUGO PATRIZ (pasante)

