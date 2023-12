En medio de un ambiente festivo se realizó el primer encuentro a nivel nacional de la Gran Alianza Nacional, una estructura orientada a sumar apoyo de los gremios profesionales del país para avanzar en lo que será el trabajo político de la candidata de la oposición María Corina Machado en el país.

La maquinaria de Vente Venezuela se prepara para las elecciones

Los voceros de los gremios llenaron los espacios de la concentración

El evento se efectuó desde la comunidad de Las Acacias, en el municipio Girardot del estado Aragua, contando con la presencia de dirigentes políticos y sociales que hacen vida en el estado y que juntos se sumaron a este trabajo que busca un giro en el destino del pueblo venezolano.

Fernando Marcano

Fernando Marcano, coordinador regional del partido Político Vente Venezuela, indicó que María Corina Machado ha establecido tres pasos indispensables para recuperar el país, estos son: la Gran Alianza Nacional, el aparato electoral y el aparato de integridad electoral, con esta estrategia es que la oposición podrá enfrentar al gobierno.

Explicó Marcano, “hoy recibimos algunas instituciones, sindicatos y organizaciones, sobre todo el magisterio de la salud, además sectores importantes de la sociedad civil y a la organización “Por Maracay”, que desde hace muchísimos años ha trabajado por la democratización de las acciones políticas en Aragua y por la consolidación de un aparato social que favorezca y ayude al pueblo”, expresó.

Destacó el dirigente político que hay que dejar atrás ese concepto de la política secuestrada por los partidos y abrir el abanico donde todos somos necesarios para recuperar la libertad. Por esa razón, estamos trabajando para unir esfuerzos, tanto con los partidos, con las organizaciones y con los ciudadanos, para consolidar ese gran aparato, que no solamente defienda los votos en el 2024 de María Corina, sino que pueda empujar políticamente el cambio tan necesario para nuestro país.

GREMIOS APOYAN UN CAMBIO

Los gremios profesionales han entendido la importancia que tiene para los venezolanos un cambio de rumbo, donde se pueda generar una mejor calidad de vida, así como el respeto al mérito profesional, por esta razón no ha dudado en unirse al llamado de la candidata opositora y sumarse a la Gran Alianza Nacional.

Roberto Campero

Roberto Campero, coordinador del equipo docente de Aragua que se suman a esta gran alianza con María Corina, indicó que el llamado es a esa reserva moral que son los educadores, estamos conscientes de la gran responsabilidad que tiene el docente, como líder de su centro de trabajo, como representantes de su comunidad y con el perfil que lo caracteriza para dirigir los destinos con un proyecto social.

“Pasamos de lo gremial a lo político, porque no es justo que un docente gane menos de 6 dólares, y por otro lado, no se firme un contrato colectivo. No tenemos un salario justo porque con Nicolás Maduro no es posible. Por eso encarnamos este sentimiento nacional que representa María Corina. Vamos todos y el llamado en toda Venezuela para que todos los educadores se sumen al voluntariado”, señaló Campero.

Indicó el dirigente que más de 600.000 educadores van a estar presentes para resguardar los votos en cada uno de los centros de votación que se notifiquen y se identifiquen a través del Consejo Nacional Electoral.

