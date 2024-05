La selección venezolana de béisbol femenino comenzó a calentar motores para afrontar su participación en la Copa del Mundo 2024, que se disputarán en Thunder Bay, Canadá, desde el próximo 28 de julio al 3 de agosto.

Selección venezolana de béisbol (F)inició preparación para el Mundial

Venezuela comenzará su andar en el certamen el 28 de julio cuando se mida a Estados Unidos, en el Port Arthur Stadium (10:00 PM). Posteriormente, harán lo propio ante China Taipei (29/07, 11:00AM), Japón (30/07, 3:00PM), Canadá (31/07, 7:00PM) y cerrarán su participación ante México (01/08, 3:00PM).

El formato será de todos contra todos y avanzarán a la siguiente ronda los primeros cuatro. Posteriormente, el cuarto chocará con el tercero por la medalla de bronce, mientras que el segundo y el primero dirimirán al ganador de la presea de oro.

RECUADRO

Nómina completa de Venezuela

Lara: Orianny Hernández (P), Frandelis García (P), Yarkary Molina (C), Migreily Angulo (IF), Victoria Heredia (IF).

La Guaira: Yohelis Colina, Marlyn Yéndez (infielders), Judelys García (jardinero), Mayrene Quero y Mariana Natera (lanzadoras).

Caracas: Mary Rodríguez (P), Marbel Díaz (P-OF) y Ruclaireth Tovar (P-IF), Mariana Valdez (C), Astrid Rodríguez (IF).

Aragua: Srishna Arciniega (IF-OF), Jarimar Pulido (IF-C), Valentina Linares (1B-IF), Yusneyby Acacio (OF) y Alejandra Morales (P).

Anzoátegui: Stephany Suárez (receptora) y Sor Brito (IF), María Marcano (lanzadora), Gabriela García (IF) y Luzmar Sánchez (OF).

Yaracuy: Angélica Ledezma (IF-OF-P), Kimberly Caicedo (IF-P) y Deyalih Pichardo (IF-P).

