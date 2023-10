Desde este viernes 27 a las 5:00 de la tarde, vecinos del barrio El Carmen en la ciudad de Maracay, se vieron afectados por la caída de una guaya y por ende no tienen servicio eléctrico.

Los vecinos protestaron pacíficamente en la sede de Corpoelec

Esta situación motivó a los afectados a realizar la respectiva denuncia o solicitud a los entes competentes para que enviaran cuadrillas de Corpoelec o de la Alcaldía del municipio Girardot a que evaluaran la situación y procedieran a reparar la avería; sin embargo, nadie ha atendido el llamado.

MANIFESTACIÓN PACÍFICA

Por esta razón, los afectados se dirigieron a la sede de Corpoelec en la avenida Mariño, donde solicitaron la atención a la situación, pero nadie supo darles una respuesta efectiva. Entre las personas que se presentó a la sede de la empresa se encontraba el profesor Oarci Lucena, jefe de la poligonal 2 del barrio El Carmen, quien expresó que 5 de las 10 calles del sector no tienen servicio eléctrico.

“Tenemos adultos mayores afectados por la falta del servicio, hay una persona de 103 años que necesita estar conectada a la máquina de oxígeno y no se puede hacer porque no hay luz. Hemos pasado el reporte por la VenApp y lo único que hemos recibido es ofrecimientos, pero nadie nos da una respuesta efectiva”, explicó Lucena.

Indicó el profesor, que de no recibir una respuesta en el transcurso de la tarde tomarán acciones mayores de protestas. “Estamos esperando que supuestamente el gerente de Corpoelec giró unas instrucciones para que se atienda nuestra situación, sin embargo, es la misma respuesta que nos han dado desde la tarde del viernes”; apuntó el dirigente vecinal.

Otra de las acciones que emprendieron los voceros de la comunidad fue comunicarse con el alcalde del municipio Girardot, así como con sus asistentes y no han recibido respuestas.

PLAN BORRÓN Y CUENTA NUEVA

La estatal eléctrica Corpoelec ha venido desarrollando una campaña que ha sido muy cuestionada, como es el programa “Borrón y Cuenta Nueva”, donde los usuarios se ponen al día con el saldo deudor que tienen con la empresa.

Para muchos dirigentes, este programa es una oferta engañosa que existe para que los usuarios paguen o reciban una multa por no estar solvente.

En este sentido, William Colina, residente del barrio El Carmen, señaló que el programa consiste en brindarles la oportunidad a los venezolanos de ponerse al día con la deuda que tengan con la empresa.

“Tenemos una situación recurrente de mal servicio con esta empresa, en la actualidad estamos con una avería de más de 17 horas en el servicio y peor aún sin respuesta, sólo nos dicen que no hay camiones o no hay personal, de verdad creo que el “Borrón y Cuenta Nueva no existe”, destacó Colina.

Añadió el vecino, que hay muchas personas que no manejan información sobre este programa y por su desconocimiento no tienen la información sobre las multas que impondrá la empresa a las personas que se encuentren en mora con Corpoelec.

