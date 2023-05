La edición 2023 del torneo de la Superliga Profesional de Baloncesto trajo muchas sorpresas para los aficionados, especialmente los de Toros de Aragua, ya que la gerencia del equipo había firmado un contrato con una naciente plataforma de televisión digital conocida como Heros TV para transmitir todos los encuentros del equipo cuando juega de local.

El profesionalismo del equipo de Heros TV ha permitido que la fanaticada siga sus transmisiones



Muy pocos conocían este canal, de hecho, según lo expresaron algunos fanáticos astados, era la primera vez que escuchaban a esta empresa, sin embargo, quienes disfrutaron de las transmisiones quedaron encantados con el despliegue tecnológico, el profesionalismo de la producción y la cercanía que tenían los narradores con la fanaticada aragüeña.



Cada encuentro significó un dilema para los seguidores del equipo, ¿ir al Coliseo El Limón o disfrutarlo desde la comodidad de su hogar? Heros TV se convirtió rápidamente en un aliado del conjunto aragüeño y en una gran opción para muchos fanáticos del baloncesto nacional que ya no están en el país, para quienes viven en otros estados o simplemente para quienes por motivos laborales no pudieron asistir al encuentro.

HEROS TV IRRUMPE COMO CANAL DEPORTIVO



Para conocer un poco más de este canal de televisión digital, de su apoyo al baloncesto nacional y su alianza con el equipo de casa, Toros de Aragua, contactamos a su presidente, Aquiles Rodríguez, un empresario visionario que apostó por esta iniciativa digital de apoyo al deporte, aunque el crecimiento del canal lo ha llevado a evaluar varias alternativas para su programación.

Jennyfer Jahn y el equipo de Heros TV se encuentran muy satisfechos con la alianza con Toros de Aragua



Rodríguez delegó este trabajo en su gerente general Jennyfer Jahn, quien complacida accedió a compartir esta visión de negocio con los amantes del deporte nacional.



Desde el piso 13 de una prestigiosa torre comercial en la ciudad de Caracas, Jahn coordina todo lo referente a las transmisiones, se encarga de hacer seguimiento a los números, evalúa las diferentes plataformas donde los seguidores pueden disfrutar de Heros TV, revisa las promociones de los próximos juegos; pero sobre todo, visualiza con detenimiento el crecimiento del canal.



“Este canal nació gracias a la pasión de su fundador por el deporte, ya que hay muchas disciplinas que no cuentan con apoyo mediático, en este caso el naciente beach tenis y el pádel, esta necesidad de difundir el desarrollo de estos deportes en el país llevó al señor Aquiles Rodríguez a plantearse la necesidad de estructurar una plataforma comunicacional para realizar estas transmisiones y de allí nace Heros TV”, explicó Jahn.

IMPULSO EXTRAORDINARIO



El canal ha recibido un impulso extraordinario gracias al Pádel, Heros TV tiene un acuerdo de transmisión que implica la cobertura en exclusividad del “Venezuela Pádel Tour”, gracias a ello muchas personas han conocido la empresa.



Relató la gerente general, que el proyecto aún no cumple el año de fundación y han tenido muy buena receptividad, ya que la aplicación que hemos creado se puede descargar en múltiples plataformas y con esto ha permitido acceder a un público muy amplio sobre todos seguidores del deporte.



“Estamos en una etapa donde nuestro canal es totalmente gratuito, la aplicación se puede descargar desde Fire TV, en Roku, Apple TV, aplicaciones descargables para móvil tanto android como ¡OS App y, por supuesto, a través de nuestra página Web y en YouTube, de esta forma le brindamos a nuestra audiencia una amplia gama de opciones para disfrutar de los contenidos que desarrollamos en Heros TV”, describió Jahn.

NUESTRO MAYOR RETO LA SUPERLIGA



Como había mencionado Jahn, Heros TV todavía es un proyecto en vía de consolidación, ya que cuenta con un recorrido que no llega al año, sin embargo, en este mundo de retos y oportunidades se les abrió la oportunidad de transmitir los encuentros de la Superliga Profesional de Baloncesto, lo que se convierte en un reto, pero la gerente señaló que “llegaron con el pie derecho para marcar una nueva tendencia en lo que se refiere a las transmisiones deportivas”.



“En Heros TV contamos con un equipo profesional con mucha mística y entrega, estamos desplegados por todo el país con cinco unidades de producción, estamos trabajando directamente en Valencia, Maracay, Caracas, Barquisimeto y Maracaibo, donde se le dan cobertura a todos los encuentros de estos equipos”, explicó Jahn.



Destacó la ejecutiva, que las producciones cuentan con un valor agregado, porque el personal que las realiza tiene la experiencia en este deporte, además de contar con la aceptación de la fanaticada, puesto que en su mayoría son profesionales con destacadas carreras ligadas al deporte y sobre todo a los equipos de estas ciudades.



“Cada equipo de producción cuenta con un promedio de 15 profesionales, desde la dirección, coordinación, camarógrafos, coordinadores y el talento frente a las cámaras, de igual forma tenemos un equipo de numerólogos que mantienen actualizados a los comentaristas ofreciéndoles información en tiempo real, que a su vez es transmitida a nuestros seguidores en cada encuentro”, detalló la entrevistada.

EL IMPACTO DE HEROS TV EN EL BALONCESTO



Para la entrevistada, la innovación de este canal los ha convertido en la mejor opción para los amantes del baloncesto, ya que se pueden ofrecer hasta cinco transmisiones diarias, brindándoles un abanico de opciones a los seguidores. “Estas transmisiones le han permitido a muchas personas reencontrarse con el baloncesto, seguirlo desde cualquier lugar, su trabajo o desde su vehículo, además muchos de los venezolanos que están fuera del país nos han enviado comentarios favorables, ya que esta aplicación les ha permitido seguir las incidencias de sus equipos favoritos y esto es un aliciente que recibimos en cada juego” apuntó.



Mencionó la gerente general, que cada equipo de trabajo se ha seleccionado con mucho cuidado, tomando como referencia la experiencia en este deporte, pero también el impacto que tiene cada profesional en la fanaticada.



“Confeccionar cada equipo de transmisión fue algo a lo que le dedicamos mucha atención, siendo algo que consideramos parte del éxito del proyecto; en el caso del talento, contamos con profesionales que de una u otra forma han estado vinculados a los equipos, en el caso de Toros de Aragua, por citar un ejemplo, Pavel Rodríguez y Onofre Zambrano, son profesionales con destacada carrera en la región, además de haber trabajado por mucho tiempo en el circuito radial del conjunto astado, esto creó una identificación con los seguidores del equipo”, añadió Jahn.

TOROS DE ARAGUA MARCÓ LA LLEGADA A LA SPB



Para Aquiles Rodríguez, fundador del Canal Heros TV como para su gerente general, Jennyfer Jahn, la relación con el equipo de la familia Capriles, Toros de Aragua, en una alianza muy especial, ya que fue la primera organización que le confió al naciente canal la responsabilidad de transmitir las incidencias de su temporada.

Los jugadores de Toros de Aragua siempre atentos con el canal que transmite sus encuentros



“Ha sido una relación muy satisfactoria, de mucho apoyo, Toros de Aragua fue el primer equipo que confió en nuestro trabajo, nos han brindado todo el apoyo necesario para lograr que cada una de las transmisiones sea mejor que la anterior, esto va desde el aspecto logístico, de seguridad, pero sobre todo de la confianza que han depositado en nosotros”, destacó Jahn.



Apuntó la ejecutiva de Heros TV, que las expectativas en cuanto al número de seguidores ha logrado superar ampliamente, los mensajes de apoyo y felicitaciones por el trabajo que hacen se multiplican durante cada transmisión, algo que no se esperaban que ocurriera tan rápido; pero, es el resultado de un trabajo dedicado y profesional.



“Esperamos desde la junta directiva de Heros TV, que esta alianza con Toros de Aragua se mantenga en el tiempo, ya que es un equipo con mucha tradición en el centro del país, que comparte nuestra filosofía deportiva y por supuesto que tiene muchos seguidores; no sólo en el país, también más allá de nuestras fronteras”.

EVOLUCIÓN Y CRECIMIENTO



Como partícipe del crecimiento de Heros TV, Jennyfer Jahn explicó que esta plataforma no sólo está ligada a los deportes. “Hemos comenzado a trabajar en una propuesta de programas de variedad para llegar a todos el público, el objetivo de nuestra propuesta comunicacional es contar con un grupo de seguidores de variados intereses, no sólo los seguidores deportivos, de igual forma, ya estamos trabajando en otras alianzas con otros deportes para seguir brindándoles a nuestros seguidores la mejor cobertura de sus disciplinas favoritas, por lo pronto no les puedo adelantar nada, pero los invito a que se mantengan atentos a las promociones en cada una de nuestras plataformas”, explicó la ejecutiva.

Una de las fortalezas de Heros TV es el uso del Internet, esta herramienta le permite llegar a todos los rincones del mundo, con un costo relativamente bajo.

TRANSMISIONES QUE RECORREN EL MUNDO



“Queremos agradecer el apoyo y la confianza de cada uno de nuestros seguidores que han permitido que superáramos las expectativas iniciales y por mucho, por transmisiones superamos mil personas conectadas sólo en la plataforma de YouTube, a esto hay que sumarle los seguidores en cada una de las aplicaciones que se han descargado, y que hasta la fecha el servicio ha sido totalmente gratis, en lo que va de la temporada hemos podido contabilizar más de 1 millón de visualizaciones en todas las plataformas”, indicó Jahn.

Heros TV se convirtió en un aliado para los amantes de baloncesto criollo



Con respecto a las transmisiones de Toros de Aragua, a la fecha de redactar esta entrevista el equipo había realizado 11 encuentros como local que son los que transmite Heros TV, para Jahn, los números han sido muy satisfactorios, “con Toros tenemos una media de más de 7 mil personas por partido, en algunos casos un poquito más y en otros un poquito menos, también depende del rival que enfrenta a Toros; esto nos ha dejado muy satisfecho, además una de las fortalezas de cada transmisión es la interacción con los fanáticos y esto nos permite enriquecer las transmisiones”, destacó.



Indicó la gerente general, que Heros TV se ha destacado por crear una red de interacción con sus seguidores, de esta forma ha venido sondeando los deseos de sus seguidores y lo que buscan los amantes de esta disciplina es más baloncesto, más transmisiones y poder seguir interactuando con sus locutores.



Para Jahn y todo el equipo de Heros TV esta aceptación y este cariño que le han expresado los fanáticos los impulsa a seguir trabajando para convertirse en el canal oficial de la Superliga Profesional de Baloncesto.

TRANSMISIONES EN CIFRAS



5 equipos de producción desplegados en los estados Aragua, Carabobo, Lara, Zulia y Distrito Capital, conformados por un equipo humanos de 15 profesionales.

65 juegos en la primera fase del torneo, combinados desde las cinco sedes que se proyectaron al inicio del torneo.

7 mil personas conectadas como media por cada partido, muchos de ellos desde otros países, lo que muestra el interés de los venezolanos por apoyar a sus equipos.

1 millón de vistas contabilizadas en lo que va de torneo.

