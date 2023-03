“Dulce y Salado”: Endulzando con amor

Desde hace cuatro años, Elisabeth Villegas creó “Dulce y Salado con amor”, un espacio dedicado a la pastelería que se fortaleció con la llegada de la pandemia, ya que el confinamiento le permitió crear nuevas recetas y dedicarse de lleno a lo que más le gusta: la cocina.

Elisabeth Villegas comentó el amor que tiene por la pastelería

“Empecé a trabajar con porciones, como no se podía abrir ningún establecimiento se me ocurrió empezar a prestar servicio de delivery, lo que hizo que las personas se engancharan mucho, es decir que mis ventas durante la pandemia aumentaron mucho, lo que me motivó a seguir adelante”.

Resaltó que las redes sociales son un apoyo en su emprendimiento, “tengo una cuenta en Instagram @dulceysaladoconamor, las personas empezaron a realizar pedidos, ya que no cuento con local y trabajo desde mi casa, hay mucha receptividad y ahora también acepto pedidos a través de mi WhatsApp.

Es que para Elisabeth Villegas su hijo fue su gran motivación; actualmente tiene 12 años, pero desde pequeño empezó a consentirlo con sus dulces, lo que hizo que poco a poco naciera su amor por la pastelería.

“Hice cursos básicos y me enamoré más de este arte, por lo que decidí hacer una carrera de chef pastelera, yo trabajaba netamente en oficina, soy Licenciada en Mercadeo, pero la pastelería es mi gran pasión”.

NEGOCIO SÓLIDO

Villegas resaltó que al principio intentó continuar con su trabajo de oficina, pero a medida que los pedidos fueron creciendo ya no le daba tiempo de cumplir con un horario, “entendí que me apasionaba más la pastelería, así que decidí continuar y hoy en día tengo un negocio sólido y haciendo lo que me gusta”.

Y es que para este año, luego de haber superado momentos de dificultad, Elisabeth Villegas espera poder expandir su emprendimiento, “mi visión es tener un local en mi casa, para así poder ofrecer postres diarios, que las personas puedan ir y disfrutar de mi comida a la hora y día que sea”.

MÓNICA GOITIA | elsiglo