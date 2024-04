Entre aplausos y alegría fue recibido por sus profesores y compañeros de clases del Liceo Nacional Talento Deportivo “José Manuel Vásquez Sánchez”, el atleta de Lucha estilo libre, Joseph Chávez, quien regresó de los Juegos Bolivarianos de la Juventud celebrados en Sucre, Bolivia, con una presea de oro, que para él es el primer escalón para alcanzar la gloria deportiva.

Aragüeño Joseph Chávez campeón de oro en los Juegos Bolivarianos de la Juventud

El joven de 16 años de edad explicó todo lo que vivió para alcanzar esta hazaña, que para él es el comienzo de alcanzar su más anhelado sueño: representar al país en unos Juegos Olímpicos.

“Tuvimos unos días de entrenamiento previos a la competencia. Nos tuvimos que aclimatar en Bolivia, entrenar y prepararnos”, reveló el luchador. También explicó que antes de viajar a la sede de los Bolivarianos Juveniles, tuvo una preparación anticipada en la población de Mucuchíes, estado Mérida, para estar en óptimas condiciones.

“El Gato”, como es apodado el joven luchador, presenció varios de los combates de sus compañeros de estilo greco y las femeninas, quienes conquistaron varias preseas que sumaron significativamente al Team Venezuela.



“El entrenador nos dijo la noche antes de la competencia, que no nos podemos quedar atrás, tenemos que representar al país, fue allí donde todo el mundo se llenó de emoción”, dijo el joven Chávez.

Continúo su relato resaltando que esas palabras sirvieron de inspiración a toda la delegación, quienes en el pesaje se mostraron alegres, seguros de si mismos, y ya estaban conscientes de que iban hacer. “El día de la competencia cuando nos iban llamando uno a uno, fuimos demostrando durante la preparación de altura en Mucuchíes”, dijo.



Pero también aclaró que el equipo de la Selección de Lucha de Venezuela, era un equipo temido por otras delegaciones, sin embargo, esto no fue excusa para mantener el favoritismo que ya poseían.



“Me siento muy contento porque nosotros estábamos asustados, porque tanto tiempo de preparación para no obtener nada nos iba a entristecer, pero nosotros trabajamos psicológicamente. Después de entrenar rezábamos, hacíamos una rueda y decíamos Venezuela campeón, y me siento muy aliviado porque sentía un peso, el único aragüeño y llegar aquí con el cuello vacío hubiera sido fuerte”, expresó.

Sin embargo, durante la final de la categoría 60 kilogramos, demostró la clase y el estilo de lucha venezolano, elevando en alto el nombre de Venezuela, Aragua y por supuesto el Liceo Nacional Talento Deportivo “José Manuel Vásquez Sánchez”.



“A mis profesores les agradezco mucho, porque a medida que yo estaba en la preparación, ellos siempre me escribían y me decían que me pusiera al día con las tareas, con los trabajos. Siempre tuvieron esa paciencia en tenerme allí, se preocuparon mucho”, recalcó el también estudiante de quinto año de dicha institución.

VER A UN HIJO TRIUNFAR NO TIENE PRECIO

Gabiana Ortiz, entrenadora y madre de Joseph Chávez, y actual presidenta de la Asociación de Lucha del estado Aragua, expresó su alegría al ver triunfar a su hijo en los Juegos Bolivarianos de la Juventud allá en Bolivia.



“Dios es tan perfecto que me brindó el privilegio de asistir y ver triunfar a mi hijo, que eso no es casualidad. Es una emoción indescriptible que son pocas las madres que tienen ese privilegio de estar inmersos dentro de la disciplina haciendo una función y viendo el triunfo de tu hijo. Como madre es lo más maravilloso, como atleta, entrenadora, como ser humano, ver a su hijo triunfar no tiene precio”, resaltó.



Es importante recordar que Gabiana Ortiz fue también atleta de Lucha y representó a Venezuela en diversos eventos internacionales. Ahora cumple una labor importante de formar a luchadores de alto rendimiento en la región, y tuvo el honor de ser la delegada por la Federación Venezolana de Lucha en estos Juegos Bolivarianos Juveniles, que a su juicio fue un éxito para la representación nacional.



“Un éxito total con el apoyo del ministro Melvin Maldonado, a la profesora Ninoska Clocier, quienes apoyaron a nuestros atletas en tierras bolivianas, a un entrenamiento de altura en Mucuchíes, que le sirvió de mucho porque la preparación fue óptima”, aclaró.

También valoró el apoyo del presidente de la mencionada federación, José Gregorio Barreto Infante, quien estuvo en todo momento pendiente de todos los jóvenes que cosecharon más de 10 preseas en este evento deportivo.



“Que nos honra y nos llena de gran orgullo, porque es una disciplina en el estado Aragua que pasó por un proceso bastante fuerte, donde estuvo abolido por muchos años, donde se hizo un proyecto de calle. Ahora estamos recuperando simultáneamente los gimnasios en el estado para seguir formando a luchadores como Joseph”, dijo.



Sin embargo, hizo hincapié de que espera contar con el apoyo de los entes pertinentes para fortalecer la disciplina que ha dejado grandes satisfacciones en el país.

LICEO TALENTO DEPORTIVO PRESENTE

Para finalizar, Eglys Jiménez, directora del Liceo Nacional Talento Deportivo “José Manuel Vásquez Sánchez”, recibió con los brazos abiertos a Joseph Chávez, asegurando que es un ejemplo a seguir para la institución que sigue creciendo.”Para nosotros es un orgullo y gran satisfacción presentar a nuestro atleta, ya que no es sólo un excelente deportista, sino un excelente estudiante”, comentó.



Concluyó asegurando que seguirán fortaleciendo la institución, que tiene la misión desde el año 2004 de evitar la deserción escolar de los atletas, y que se ha dedicado a formar a hombres y mujeres de bien para la sociedad.



“Para que todos los muchachos estén atendidos integralmente, porque ellos salen de una competencia o preparación física. Cuando ellos regresen son nivelados académicamente para poder ser evaluados”, sentenció.

LINO HIDALGO | elsiglo

