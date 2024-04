El primer ministro de Haití, Ariel Henry, presentó su renuncia al cargo en una carta dirigida a los miembros del Consejo de Ministros que publicó este jueves en su cuenta de la red social X.

Dimite el primer ministro de Haití en vísperade la instalación del Consejo de Transición

“Por la presente, tomando nota del estado de las cosas, presento la dimisión de mi Gobierno. Felicito a los miembros del Gobierno, a los colaboradores, a la Administración Pública, a las Fuerzas de Seguridad, y a todos aquellas y aquellos que me han acompañado durante esta andadura patriótica”, señala en el texto de la carta, fechada el miércoles en Los Ángeles.



En otra comunicación a los miembros del Consejo de Ministros, también con fecha del 24 de abril, Henry informa de su retirada inmediata del cargo.



“Como me autoriza el artículo 165 de la Constitución de 1987, tras la dimisión de mi Gobierno, les confirmo que, por razones personales, he decidido retirarme inmediatamente del puesto de primer ministro y de todas las responsabilidades ministeriales”, afirma.Este mensaje concluye con las frases “Haití renacerá. Viva Haití”.

La renuncia de Henry se conoció el mismo día en que los miembros del Consejo Presidencial de Transición de Haití juraron su cargo, en una ceremonia celebrada a primera hora de la mañana en la Villa d’Accueil, en las afueras de Puerto Príncipe, en presencia de un grupo reducido de personalidades, adelantándose a la hora oficial prevista para el acto de instalación de este órgano.



“Hemos servido a la nación en tiempos difíciles. Agradezco a todos los que tuvieron el coraje de enfrentar estos desafíos conmigo. Me solidarizo con las pérdidas y el sufrimiento sufrido por nuestros compatriotas durante este período”, agrega el primer ministro dimisionario.

Henry cierra su carta agradeciendo al pueblo haitiano por la oportunidad de haber servido al país “con integridad, sabiduría y honor”.

CONSEJO DE TRANSICIÓN

La formación del Consejo Presidencial de Transición este jueves es el primer paso hacia la creación de nuevas instituciones que ayuden a superar la crisis que sufre Haití, al menos a nivel institucional, una situación descontrolada por la violencia de las bandas armadas y a la larga espera de la misión multinacional autorizada por las Naciones Unidas.



La violencia estalló en Puerto Príncipe el 29 de febrero cuando se supo que Henry, que no fue elegido sino designado tras el asesinato del presidente Jovenel Moïse en 2021, planeaba posponer las elecciones hasta agosto de 2025, a pesar de que su mandato ya había expirado el 7 de febrero de 2024.



El día del anuncio de Henry, el poderoso líder de una pandilla y exoficial de policía Jimmy Cherisier, también conocido como ´Barbecue´, declaró que estaba lanzando una “revolución” para derrocar a Henry del poder y encabezó una coalición de pandillas llamada Vivre Ensemble contra edificios gubernamentales, la comunidad internacional, el aeropuerto de Puerto Príncipe y prisiones, de las que liberaron a unos 3.600 presos en un solo día.



Henry, que se encontraba en plena gira internacional, no pudo regresar a la isla y la presión internacional de Estados Unidos y la Comunidad de Naciones del Caribe lo llevó a anunciar el 11 de marzo que renunciaría una vez que se formara un consejo de transición.

NUEVO PRIMER MINISTRO INTERINO

Los nueve miembros del Consejo Presidencial de Transición de Haití juraron su cargo con el objetivo de encaminar al país a unas nuevas elecciones y así lograr la estabilidad que los ciudadanos piden desesperadamente.



La ceremonia de instalación oficial del Consejo se realizó en el despacho del primer ministro, conocido como Primature, en Villa d’Accueil, ubicado en Bourdon, en las colinas que dominan la capital, Puerto Príncipe.El Consejo de Transición acordó que Michel Patrick Boisvert, antes ministro de Finanzas, sea el primer ministro interino mientras se realiza el proceso para unas nuevas elecciones en Haití.



El acuerdo político para formar el Consejo, que tendrá un periodo de 22 meses, se logró a inicio de este mes. Los líderes políticos haitianos, ahora investidos para restaurar el orden del país, tendrán hasta el 7 de febrero de 2026 para lograr un consenso nacional y celebrar elecciones. Sin embargo, ninguno de ellos podrá participar de dichos comicios.

EFE

