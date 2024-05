Decenas de miles de israelíes se manifestaron en la noche de este sábado en diferentes ciudades de Israel, entre ellas Tel Aviv, donde tuvo lugar una de las mayores concentraciones, a favor del acuerdo para la liberación de rehenes que se está negociando en estos momentos y de la celebración de elecciones anticipadas.

Decenas de miles de israelíes piden la liberación de los rehenes

El Foro de Rehenes y Familias Desaparecidas, organizadores de la manifestación en Tel Aviv, promovieron para esta ocasión el lema ‘Nunca más es ahora’, en alusión al día en recuerdo del Holocausto que comenzará el domingo por la noche en Israel, y demandaron al Gobierno del primer ministro, Benjamín Netanyahu, que tome la decisión “correcta y valiente” y traiga a los secuestrados a casa.

“Su papel histórico los obliga a aprobar el acuerdo (de tregua) que está actualmente sobre la mesa. Cumplir con sus responsabilidades como líderes”, demandó hoy esta organización que representa a familiares de los más de un centenar de secuestrados retenidos en Gaza tras 211 días de guerra.



“Mañana celebraremos el Día de Conmemoración del Holocausto para recordar y no olvidar. Desgraciadamente, todo ciudadano necesita saber y comprender que ese ‘nunca más’ es ahora”, recordó la organización, que le ruega a Netanyahu, al igual que miles de ciudadanos, a que acepte el último borrador de tregua.

MANISFESTACIONES

JERUSALÉN (ISRAEL), 04/05/2024.- Un momento de una concentración a favor del acuerdo para la liberación de rehenes que se está negociando en estos momentos en Jerusalén, este sábado. Decenas de miles de israelíes se manifestaron en la noche de este sábado en diferentes ciudades de Israel, entre ellas Tel Aviv, donde tuvo lugar una de las mayores concentraciones, a favor del acuerdo para la liberación de rehenes y de la celebración de elecciones anticipadas. EFE/ Jorge Fuentelsaz

En Jerusalén, medio centenar de manifestantes fue enclaustrado a la fuerza por la policía en la plaza Tsarfat, después de marchar por la céntrica avenida de King George, donde ralentizaron el escaso tráfico de la noche del sábado.



“Queremos un acuerdo, una solución política. Esta guerra no nos está llevando a ninguna parte”, asegura a EFE, Ilana, una de las participantes en la protesta de hoy.



Ilana, que asegura que todos los viernes participa en concentraciones para pedir el fin de la guerra y que hoy también ha venido a esta, que arrancó por la tarde, considera que el movimiento “que está pidiendo un acuerdo para liberar a los rehenes y que pide la dimisión del Gobierno está creciendo”.



“Y espero que sea aún mayor”, dice, antes de argumentar que ganar a Hamás no sirve para nada, porque, según ella, en diez años habrá otro ataque, por lo que una solución política es necesaria.



Por su parte, un joven que prefiere no ser identificado subraya: “Estamos aquí para pedirle al Gobierno que nos traiga de vuelta a casa a nuestro rehenes y que pare la guerra”. “Que los traigan a casa, cada minuto es crítico”, sentencia.

EFE

