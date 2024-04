Crear conciencia por medio de la educación es un aspecto que en la actualidad se ha fortalecido en todo el estado Aragua y Venezuela, pues a través de las diversas actividades realizadas se potencia el buen desenvolvimiento de la ciudadanía, tomando en cuenta un trabajo en equipo donde se fusiona el hogar con los planteles educativos.

La educación es el epicentro del buen desarrollo de la sociedad

En este sentido, en el municipio José Félix Ribas, situado al Este de la región aragüeña, docentes y especialistas en Educación Especial se desplegaron en las diferentes instituciones educativas, para desde su conocimiento dar a conocer las diferentes condiciones que se atienden en las escuelas y talleres laborales especiales y además concienciar sobre este tema.

DESARROLLO SOCIAL

América Madriz, directora del Taller Especial Laboral (TEL) Josefa Palacios de Ribas, explicó que en estos conversatorios que comenzaron a abordar los planteles educativos de las cinco parroquias de la jurisdicción, tienen el firme propósito de explicar de una forma dinámica, la existencia de condiciones, que pese a su existencia no limitan el libre desarrollo, ni de la sociedad, ni de la persona en particular.



“Estas son jornadas que realizamos con el mejor de los placeres, pues con ellas sensibilizamos a la sociedad, por medio de los más pequeños de la casa, tomándolos como punto focal para llenarlos de información importante y que ellos sean los portavoces de los avances que tenemos en la actualidad y además derrumbar paradigmas que existen en cuanto a las personas con condiciones. Allí ponemos en evidencia nuestra premisa de ser diferente, para nosotros y para todos es algo normal”, expresó la directiva.



Asimismo, Madriz señaló que en estos primeros abordajes en su caso fue con un aproximado de ocho docentes, acompañados por especialistas y se tomaron todas las etapas de la educación, con mensajes específicos para cada una, pero con el mismo objetivo de fortalecer los valores y crear lazos entre toda la comunidad.

LA EDUCACIÓN COMO LABOR

“El objetivo como siempre lo decimos, es educar y por medio de esos conocimientos, las mismas personas crean espacios idóneos donde comprendan que todos somos iguales y que somos importantes en la creación de una sociedad. Todos somos capaces de vivir en los mismos espacios. Aunado a esto, queremos que conozcan un poco de nuestra labor y que sepan que estamos siempre prestos y dispuestos a ayudar y cooperar en estos aspectos. Las familias no están solas, sólo necesitan comunicar y saber que nunca hay atrasos, siempre hay avances”, puntualizó.



Por su parte, los directivos de los colegios visitados no tardaron en agradecer este tipo de gestiones que fortalecen el buen desenvolvimiento de la sociedad y la creación de valores, que si bien no se han perdido, si han quedado a un lado por diferentes causas.



Estos despliegues se seguirán realizando en todas las instituciones educativas, hasta abordar todas las existentes en el municipio. Aunado a esto, los docentes no descartan que si es necesario puedan desplegarse a otros municipios, ya que según ellos la educación no tiene limitantes y más si se trata de estos temas tan trascendentales para los avances de la sociedad.

