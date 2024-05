El cantante español Diego El Cigala, quien ha vendido más de 4 millones de discos por el mundo, confiesa su amor incondicional por México y Latinoamérica en su regreso al país norteamericano con su gira ‘Obras Maestras’, una fusión de romanticismo con su arte flamenco.

Diego El Cigala confiesa Méxicoy Latinoamérica “me han dado todo”

“Todo. México y Latinoamérica me han dado todo, me abrieron las puertas desde mis inicios (hace 32 años), porque aman mi estilo flamenco y debo ser recíproco”, confesó a EFE el cantante madrileño, quien logró la fama mundial con el disco titulado ‘Lágrimas negras’, del célebre compositor cubano Miguel Matamoros.



El tono de su voz es más ronco de lo habitual, “me duele la garganta y aunque el médico me ha dicho que la cuide, seguiré cantando en la gira, para mostrar el cariño hacia mi público”, dijo el cantaor que abrió en la noche del viernes con éxito su tour mundial en Mérida, Yucatán.



También se dijo sentir “feliz ante la respuesta de los yucatecos”, quienes disfrutaron casi dos horas de concierto, en las que Diego Ramón Jiménez Salazar atrapó las canciones románticas de grandes compositores del Caribe, México y Latinoamérica, como los mexicanos Luis Demetrio y Armando Manzanero, así como del cubano Osvaldo Farrés para darle valor agregado con el matiz y pasión del flamenco.

EL ARTE DE EL CIGALA

Consideró que el recibimiento en la capital del sureño estado de Yucatán es un buen augurio de la gira que continúa en Cancún, Ciudad de México, Cuernavaca, Puebla, Torreón, Monterrey, Guadalajara, Tijuana y Mexicali.



“Los aplausos del público yucateco fueron tan gratificantes, significan que aceptan y aman este disco de boleros que hemos transformado con el arte flamenco”, explicó Diego El Cigala que se considera mexicano-gitano, “porque así me decía la ‘flamengóloga’ Chavela Vargas”, dijo.

Admitió que su disco ‘Obras maestras’, que salió al mercado el 1 de septiembre de 2023 bajo el sello de Sony Music Latin en formatos de vinilo dorado, CD y digital, le ha dejado grandes satisfacciones y celebró que, “transformado en concierto, cautiva y se disfruta desde distintos ángulos”.



En la gira por España y Estados Unidos, El Cigala estuvo acompañado por el pianista español Jaime Calabuch, con quien ha trabajado desde el 2005.



Tras bambalinas, precisa sobre el arte del cantaor madrileño: “El flamenco es mi vida, porque con ese género puedo transformar el romanticismo y la canción mexicana, logrando no una fusión de sonidos, sino del alma”.

El intérprete de flamenco, con 32 años de trayectoria en los que ha podido compartir su arte con Alicia Keys, Alejandro Fernández, Ricky Martin, Lila Downs, Chavela Vargas, Mercedes Sosa, entre otros, afirma que no teme que el género se pierda, pues aseguró “es único en el mundo”.

EFE

