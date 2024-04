Cruzada evangelística reunió a más de 5.000 personas

El pueblo cristiano de Aragua llenó de cánticos de júbilo y alabanzas la Concha Acústica de Maracay, donde alrededor de 5,000 personas se reunieron para una cruzada evangelística con la participación del pastor puertorriqueño Bryan Caro y el movimiento “La iglesia en la calle”.

Estas actividades denominadas “cristocéntricas”, iniciaron el día jueves con una Conferencia para líderes y pastores del estado Aragua y culminó con este encuentro con el pueblo aragüeño en la Concha Acústica de Las Delicias, como parte de la gira del mencionado predicador por Venezuela.

En tal sentido, durante su encuentro con los medios de comunicación, Caro destacó que esta fue una iniciativa que nació “desde el corazón de Dios” y por lo tanto, ellos actuaron en fe y decidieron impactar en cinco ciudades, entre ellas Margarita, Caracas, Maracay, La Guaira y Maracaibo, y lo hacen de manera gratuita y sin levantar ofrendas.

“Hemos profetizado sobre Venezuela levantamiento, resurrección y avivamiento, porque creemos que es el tiempo donde Dios ha puesto los ojos sobre esta nación y esta generación y nosotros queremos ser esa voz de esperanza para los jóvenes que a lo mejor están sin fe, en drogas, ansiedad, ataques de pánico”, declaró el pastor Byan Caro.

En cuanto al movimiento “La iglesia en la calle”, aseguró que ha sido de gran bendición, ya que han logrado que los creyentes salgan del templo para finalmente ser iglesia y salir a predicar el evangelio.

“En el caso de Venezuela, el Espíritu Santo me dijo que tomará el estadio más grande y yo no sabía cuál era, ahora sé que se trata del Simón Bolívar y que allí entran 40.000 personas y me enteré que personas seculares lo acaban de llenar, entonces ¿Por qué la iglesia no se une para traer el avivamiento nunca antes visto en Venezuela? Yo prometo que voy a hacer todo lo humanamente posible para hacer dos noches en ese estadio”, afirmó Caro.

En otro orden de ideas, el predicador internacional explicó que Dios le ha dado una palabra para cada estado que visitó durante su gira y en el caso de Maracay “se cumplirá”.

“Vengo como profeta de Dios a decirles que Él va a cumplir, porque el Dios que habló no es mentiroso y puso los ojos en Maracay”, acotó.

En tal sentido, el apóstol Elio Rivera, parte del comité organizador de esta cruzada evangelística en Maracay, comentó que han creído que Dios está haciendo un avivamiento en nuestra ciudad y está haciendo alianzas entre nosotros para que movamos gente, para que el mundo vea que hay un Cristo vivo que está cambiando familias.

Asimismo, el pastor Peter García, de la iglesia Visión Cristiana Internacional para las Familias, manifestó que este movimiento de “La iglesia en la calle” llegó para potenciar un avivamiento en Venezuela y no sólo en el estado Aragua.

“Llegó el tiempo de sacar la iglesia del templo y empezar a trabajar en la calle; allí es donde está la necesidad y Dios nos envió a ir y hacer discípulos y este ministerio nos está entrenando e impulsando para ir y buscar almas para Cristo”, puntualizó el pastor.

