La primogénita de Aragua se vistió de fiesta por sus 438 años

Este viernes 6 de enero, la primogénita del estado Aragua se vistió de gala para celebrar sus 438 años de fundación, esto con diversas actividades, las cuales empezaron con el canto de cumpleaños de la jurisdicción a las 12:00 de la madrugada, además estuvo acompañada de los tradicionales cohetes.

Y es que estas fiestas tuvieron el honor de estar encabezada por el alcalde de la jurisdicción, Andrés Aular, quien acompañado de todo su equipo de gobierno y el pueblo de San Sebastián de los Reyes, quienes con mucho amor y devoción comparten un año más de alegría.

Es de mencionar que las actividades prosiguieron con una eucaristía que se llevó a cabo en la Iglesia Mayor San Sebastián Mártir, por el párroco Jesús Campo, donde el burgomaestre estuvo acompañado además de la feligresía y los ediles de la jurisdicción.

Karina Carpio fue la encargada de entregar las condecoraciones

Al respecto, el burgomaestre Aular resaltó que lo más importante de estas festividades es que desde el municipio San Sebastián de los Reyes es que se están integrando y reconciliando como venezolanos, “desde este pueblo está naciendo una nueva era”.

Precisó que además desde la jurisdicción se ha demostrado con hechos una nueva forma y eficiente de hacer política, “esto sin odio y sin divisiones, siempre lo he dicho es Dios quien tomó a San Sebastián para ser punta de lanza para lograr ese verdadero cambio que todos deseamos”.

Retomando sus actividades

Asimismo, Aular destacó este es un día maravilloso para los habitantes, “estamos rescatando nuestras actividades, en este primer año hemos podido erradicar el odio e integrar a todos los ciudadanos, aquí hay un gobierno dedicado, no a un color ni a una ideología, está dedicado a integrar un pueblo y este es el éxito de esta gestión”.

Aular expresó que en San Sebastián de los Reyes se siente un aire diferente, “todos hemos decidido trabajar en función en hacer de este municipio una maqueta del país que todos queremos, unidos y reintegrados, trabajando todos por el bienestar de todos los venezolanos”.

Varias bandas estuvieron presentes en el desfile

Además apuntó que este es sólo el inicio de un gran conjunto de actividades, “tendremos diversas agrupaciones musicales presentándose en el municipio, un gran espectáculo para nuestro pueblo, este es el inicio de las ferias y estamos de fiesta durante todo este mes, San Sebastián es un pueblo muy alegre”.

San Sebastián de los Reyes es una ciudad venezolana fundada en 1585 por Sebastián Díaz Alfaro, natural de Sanlúcar de Barrameda, provincia de Cádiz, en España, es de resaltar que aunque este municipio tiene el mismo nombre que la ciudad madrileña de San Sebastián de los Reyes, el motivo de su nombre es distinto.

Autoridades presentes durante la eucaristía

TRADICIONAL DESFILE

Y es que nuevamente y como todos los años, la calle Bolívar de San Sebastián de los Reyes se llenó de colores y alegría con el tradicional desfile, donde participaron todas las fuerzas vivas del municipio.

Unidades educativas, agrupaciones musicales, deportivas, diversas representaciones artísticas y culturales fueron parte de esta celebración llena de momentos de felicidad para todos los habitantes del pueblo.

En este sentido, Jaen Carlos Moreno, integrante de la fundación Qvos Vadis, la cual tiene 33 años de fundado, además de ser patrimonio cultural del municipio, señaló que siempre han participado en el tradicional desfile.

El alcalde Andrés Aular encabezó las actividades conmemorativas

“Nosotros nos enfocamos en resaltar la cultura en el teatro, somos un grupo de teatro que realizamos toda la Semana Santa “Jesús Hombre de Hoy”, que representamos la Pasión de Cristo en esta fecha, queremos que la juventud se una y forme parte de estas iniciativas”.

Durante el desfile dicho grupo de teatro representó a los Reyes Magos, “todos los años lo venimos haciendo religiosamente, nos dividimos y cada año es una persona nueva quien los representa, son 10 años en esta tradición que esperamos continuar llevando a cabo”.

Otras de las grandes figuras que acompañaron este desfile fueron Las Morochas, unas pequeñas especiales que desde los tres años de nacida llenan de alegría el desfile vestidas de las tradicionales burriquitas.

Andrés Aular, alcalde de San Sebastián de los Reyes

Al respecto, Celia López, madre de las niñas, mencionó que ella desde que tiene uso de razón participa en el desfile, tradición que pasó a sus hijas, “estamos cumpliéndole a nuestro pueblo, la estampa de Burras Gemelas tiene ya 14 años bailando la burra, estamos rumbo a ser patrimonio de la humanidad por la Unesco”.

Asimismo, señaló que las morochas pertenecen al movimiento de Burras y Burriquitas de Venezuela, “Francelis Pérez y Maridilia Pérez ya tienen 14 años participando en el desfile, nos llena de alegría cada año continuar acompañando a nuestro pueblo”.

SIENTAN MI RESPALDO COMO GOBERNADORA



Para las actividades por los 438 años de la fundación de San Sebastián de los Reyes, el Concejo Municipal de la jurisdicción realizó una sesión solemne la cual estuvo encabezada por la gobernadora del estado Aragua, Karina Carpio, y el alcalde Andrés Aular.

De igual forma, durante esta sesión estuvieron presentes el secretario de Seguridad Ciudadana, G/D Marlon Dulcey Parada, el diputado de la Asamblea Nacional, José Gregorio Colmenares, el ex alcalde de San Sebastián de los Reyes y actualmente presidente de Industrias Diana, C.A., Félix Romero, así como demás personalidades de la jurisdicción.

Además, durante la sesión, la mandataria aragüeña entregó 20 condecoraciones a los ciudadanos que han tenido una gran participación en el desarrollo de la municipalidad, resaltando el valor humano y el compromiso de cada uno de ellos en la construcción de un gran municipio.

La gobernadora Karina Carpio resaltó que San Sebastián tiene muchas cualidades.

En este sentido, la máxima autoridad del estado Aragua manifestó que la entidad aragüeña ha pasado por momentos duros, pero sin embargo los mismos han dejado grandes enseñanzas, “la solidaridad de los aragüeños quedó en evidencia, en ese momento pude sentir la sensibilidad y en medio de tanta angustia muchos municipios nos mantuvimos en calma y en paz, pero nos volvimos uno”.

Carpio resaltó que asistir a este aniversario de la Primogénita de Aragua y compartir con sus ciudadanos le llena el corazón de orgullo y esperanza, “lo que me mueve en este día es que sientan mi respaldo como gobernadora y como mujer, ustedes también son amados, respetados y queridos por mi, ya que en definitiva nos mueve un único sentimiento, el sentimiento aragüeño”.

No hay temores ni miedo

Asimismo, la gobernadora resaltó que San Sebastián de los Reyes tiene muchas cualidades, entre ellas su gente, que unidos se encuentran todos remando por lograr los objetivos, “somos hechos de una madera fina y grande, esto demuestra que no hay temores ni angustia ni miedo”.

De igual forma, destacó que es un trabajo de compromiso, “este es un momento histórico, no quiero ser indispensable pero si inolvidable, como gobernadora he tratado de caminar cada uno de los caseríos y centímetros de este hermoso estado, no lloro por debilidad, lloro por impotencia, quisiera tener unos brazos grandes para abrazarlos a todos”.

Momento Histórico

La gobernadora Carpio manifestó que esta es una oportunidad para demostrar que son gente noble, “San Sebastián mientras estemos alineados, sus líderes y jefaturas estén alineados entre el cielo y la tierra, nosotros podemos ir caminando en paz, estas son las coordenadas que nos exige la historia, no es un tema político, es un tema de humanidad”.

Carpio indicó que nunca pasó por su mente amar a este estado de la forma como lo ama actualmente, “gracias a aquellos que apuestan al crecimiento del municipio y del estado Aragua, un pueblo maravilloso con una gran carga histórica, gracias por haberme invitado y permitirme tomar la palabra”.

José Gregorio Colmenares y Félix Romero estuvieron presentes en las actividades

PLANTA DE LLENADO DE GLP

Durante su intervención en la sesión solemne por los 438 años de San Sebastián de los Reyes, la gobernadora del estado Aragua, Karina Carpio, informó que en los próximos días se espera que sea reinaugurada una planta de llenado de GLP para el beneficio de los residentes de la jurisdicción.

“Queremos que no le falte gas a este municipio ni al Sur de Aragua, esperamos poder hacer lo necesario y en poco tiempo darle esta gran sorpresa a nuestra gente, estamos trabajando ya en ello, y si hacemos los convenios con el personal de la Alcaldía, más pronto que tarde cumpliremos este objetivo”.

La gobernadora Carpio señaló que la fecha pautada para esta reinauguración sea durante el mes de febrero, “una gran noticia, nuestro presidente Nicolás Maduro no los ha orientado, la mayor suma de felicidad posible para nuestro pueblo, esa es la guía de nuestro presidente Hugo Chávez, principios revolucionarios en el marco del buen vivir”.

Finalmente indicó que el pueblo de San Sebastián de los Reyes puede estar tranquilo, ya que cuenta con una gobernadora que está al servicio de cada uno de ellos, “tengan una mujer servidora, que Dios nos bendiga cada día y ponga en nuestro corazón lo mejor, estoy segura que lo mejor está por venir para este municipio y para todo el estado Aragua”.

