Cadáver de vigilante desaparecido fue hallado en el callejón El Dique

Rescatistas hallaron el cadáver de Freddymar Nieves, vigilante que estaba registrado entre los desaparecidos de la situación de emergencia que se presentó el pasado lunes 17, por el desbordamiento del río Las Delicias, que afectó a varios sectores de El Castaño, al noreste de Maracay en el municipio Girardot del estado Aragua.

El cuerpo fue localizado a unos dos kilómetros del sitio donde se encontraba al momento de ser arrastrado por la fuerza del agua. Fue encontrado aproximadamente 72 horas de su desaparición.

De acuerdo a la información obtenida sobre este hallazgo, el personal especializado en búsqueda y rescate, logró precisar el cadáver cerca de la 1:00 de la tarde de este jueves.

El cuerpo de Nieves estaba por las inmediaciones del callejón El Dique, más abajo de la Urbanización El Castaño, donde trabajaba desde hace tres meses como vigilante.

Luego de las primeras labores de remoción de troncos, piedras y demás sedimentos arrastrados por el agua, en la avenida principal de El Castaño, los efectivos precisaron que en la entrada del callejón posiblemente había un cadáver, por lo que inmediatamente removieron y lo ubicaron; se realizó el procedimiento de extracción, constatando que se trababa de una persona de sexo masculino.

A través de algunas referencias ofrecidas por los familiares del vigilante, como tatuajes y marcas corporales, se consideró que se trata de Freddymar; el cadáver fue enviado a la morgue de Caña de Azúcar para la autopsia de ley.

Se mantienen los operativos de búsqueda y rescate en los diferentes sectores afectados

Nieves estaba en horario de trabajo cuando se registró el desbordamiento del río; para los expertos fue súbita la crecida, lo que ofrecía poco tiempo para que los habitantes de la avenida principal de El Castaño y zonas aledañas tomaran las medidas para ponerse a salvo; el agua se llevó todo lo que estaba a su paso.

TENÍA ESPERANZAS

Yesormina Requena de Nieves, esposa de Freddymar, desde que conoció la noticia de la desaparición de su marido, inició su búsqueda; En medio de la tristeza e incertidumbre, juntos a familiares y amigos, se movió de un lado a otro con la esperanza de encontrar al padre de su hijo de 10 años de edad.

Yesormina Requena de Nieves, esposa del vigilante

Por la magnitud del desbordamiento del río, los sentimientos de la esposa del vigilante se partían en dos; primero, con la esperanza de encontrarlo vivo, y segundo, que si el contexto era el más desafortunado, ella quería que encontraran sus restos para darle el último adiós.

Yesormina no perdía el ánimo para no desgastarse físicamente; posiblemente estaba abatida internamente, pero implícitamente, mostraba una coraza, porque no quería desmayar en el intento de encontrar a su esposo.

A la voluntad de Dios dejó todo; al esfuerzo de los equipos de búsqueda y rescate se encomendó. Con familiares y amigos se organizó para buscar a Freddymar; Yesormina quería encontrarlo, aunque después de 24 horas de la desaparición, llegó a entender que las posibilidades de encontrarlo con vida eran mínimas.

La mujer donde llegaba ofrecía información de su esposo. “Desapareció a la 1:00 de la tarde del lunes 17. Llevaba un pantalón jeans y una camisa de vigilancia de la urbanización”, era lo primero que mencionaba.

Pidió a las autoridades de la región que no suspendieran la búsqueda ni de su esposo, ni de otras personas, para ello, aprovechó el apoyo de los medios de comunicación en virtud de solicitar “que no cesaran los operativos de rescate”.

“Él (Freddymar) está desaparecido. No tengo información de mi esposo. Yo quisiera que me dieran información. He ido a la morgue y en la morgue no está”, recalcó la esposa del vigilante.

Yo quisiera, por favor, que me den información, porque nosotros necesitamos saber cómo está, si está vivo o está en los escombros todavía.

“Con todo el dolor de mi alma, necesito sepultar a mi esposo. No quiero que quede como una persona desaparecida”, aseveró.

