Recordando a las madres que ya no están en el plano terrenal

Como ya es tradición, el día de ayer cientos de personas visitaron los cementerios La Primavera y Metropolitano, para brindar un justo homenaje a esas madres que ya no se encuentran en este plano terrenal durante este día especial.

Hubo buen movimiento de visitantes en el cementerio Metropolitano

Las tumbas nuevamente se llenaron de flores y globos alegóricos a la fecha, mientras que otras sepulturas solo se llenaron de buenos recuerdos por parte de los seres queridos, como una forma de manifestar el aprecio intacto, y el amor eterno hacia la madre querida, que ya no está.

Los deudos dejaron sus ofrendas florales a las madres en su día

Desde muy temprano, se pudo visualizar la gran afluencia de visitantes a los camposantos, además del despliegue de seguridad por parte de funcionarios de la Policía Estadal y Policía Municipal de Girardot, que garantizaron la seguridad y el resguardo de los deudos en los cementerios.

Irma Guillén, visitante, expresó que se trata de una fecha muy especial y el único consuelo que tiene es visitar la tumba de su madre, como muestra de agradecimiento por traerla a la vida; “la recuerdo con mucho amor, como una persona muy amable y de buenos sentimientos, duele que ya no esté entre nosotros, pero sé que desde el cielo me cuida y me acompaña a donde quiera que voy”.

Aplaudió que las instalaciones del Cementerio Metropolitano hayan sido recuperados de una manera satisfactoria para que los familiares pudiesen estar más cómodos, “hay mucha mejoría, los espacios están conservados, se ven mucho más limpios que hace algunos meses, están haciendo muy buen trabajo”.

Irma Guillén

Por su parte, Carolina Gámez recordó entre lágrimas a su “guerrera”, comentando que fue una persona muy alegre y luchadora; “siempre la recuerdo, esos momentos maravillosos jamás los olvidaré, toca seguir adelante, resignándonos a que algún día nos volveremos a encontrar”.

Asimismo destacó que los espacios del cementerio se mantienen muy cuidados, además de que hay mejor atención por parte de las autoridades encargadas, “la atención al usuario ha mejorado, le han puesto mucho más cariño al cementerio, se ve que están trabajando. Las tumbas están cuidadas, hay seguridad, la gente está volviendo a los cementerios”.

Carolina Gámez

Igualmente, Irma Díaz, quien se encontraba en el cementerio La Primavera, aprovechó la ocasión para visitar la tumba de varios familiares y dar un poco de cariño a la tumba de su madre, la cual adornó con flores, en señal de ofrenda sentimental, y recordatorio de un día tan especial; “como dicen por ahí, madre solo hay una, la recuerdo todos los día del año, duele que no esté, pero hay que seguir adelante y luchar los que seguimos en este plano”. Destacó su opinión favorable sobre el camposanto; “sí he visto mejorías, se ve que le han hecho mantenimiento, las tumbas están más cuidadas, pero ya es cuestión de nosotros los visitantes de preservar estos espacios y no llegar a dañar ningún objeto del lugar”.

Irma Díaz

ESPACIOS RECUPERADOS

En un recorrido realizado por el equipo reporteril de elsiglo por los cementerios de Maracay se pudo constatar el buen cuidado, la limpieza, y sobre todo, la buena afluencia de visitantes.

Al respecto, Antonio Córdoba, coordinador del crematorio de Maracay y del Cementerio Metropolitano, mencionó que a través de una alianza con una compañía fúnebre de la región se ha venido realizando un trabajo amplio de recuperación en los cementerios locales.

“Para muestra un botón, desde hace mucho tiempo no se veía esta gran cantidad de personas en los cementerios, los deudos que tienen inhumados acá tenían miedo de venir al camposanto por lo descuidado que estaban”, aseguró Córdoba.

Antonio Córdoba

“Ahora las personas tienen a quien reclamarles, ahora tienen a quien pedirle alguna información acá en las instalaciones del cementerio, también contamos con una oficina del registro para los residentes del municipio Girardot, esto agiliza en trámite durante ese momento de dolor y angustia”, añadió el funcionario.

Pidió a toda la colectividad aragüeña a que acudan al cementerio y visualicen el trabajo que se viene haciendo desde hace algún tiempo.

Igualmente, Córdoba aprovechó “esta ocasión para informar que en los próximos días estaremos realizando una recuperación de fosas de personas ya inhumadas, con data del año 1977 al año 1979, esto está avalado por Corposalud y por la administración del cementerio, además de los entes reguladores”.

Finalmente, hizo un llamado a los deudos con familiares inhumados de esa fecha a que se acerquen al Cementerio Metropolitano para más información sobre dichos trabajos de recuperación de fosas; “ya sabemos que los cementerios están copados y necesitamos recuperar esas fosas de personas inhumadas de esa época para dar espacio a las personas fallecidas recientemente”.

