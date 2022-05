Así celebraron el Día de las Madres las celebridades venezolanas

La celebración del Día de las madres en Venezuela es una fecha en la que las muestras de amor hacia las progenitoras invade el ambiente y las redes sociales, donde cada uno expresa sus sentimientos hacia esa mujer que le dio la vida.

Las madres de la farandula venezolana no se quedaron atrás y muchas de ellas compartieron fotos junto a sus retoños así como palabras de agradecimiento a sus madres, aquí algunas de ellas:

Para empezar, hay que resaltar a Dayana Mendoza, Miss Universo 2008 y Miss Venezuela 2007.

La modelo y directora de cine compartió un carrusel de fotos con las mujeres de su familia y amigas cercanas que son madres, imágenes que acompañó de un emotivo mensaje.

«Feliz día de las Madres! Feliz día para mi mami, mi abuelita, mi hermana, mi queridísima Tía, y mis grandes amigas, Dios las Bendiga! Las amo a todas! Feliz días para todas las mamás del mundo que con amor y responsabilidad forman el futuro de este planeta. Que Dios nos llene de Su Sabiduría y cuide de éste hermoso ministerio de ser mamá», expresó Dayana.

La actriz Norkys Batista, por su parte, reflexionó sobre lo que significa ser mamá. En un largo post en su cuenta en Instagram, la protagonista de «Estrambótica Anastasia» admitió que no es fácil ser madre, porque no hay un manual y cada mujer es diferente.

«Desde mi experiencia ser madre ha sido el Trabajo más duro, el más constante, el que no tiene descanso, el que más se sufre, el q más duele, pero sin duda es el que más cuido, valoro, protejo y agradezco a Dios todos los días por honrarme de darme este regalito de carne y hueso que se llama @sebastianluttinger Te amo tanto hijo, que no tengo palabras para agradecerle a Dios por tenerte en mi vida…!», manifestó.

Admitió también que no es una madre perfecta y en ocasiones ha cometido muchos errores, «pero TÚ con tu nobleza me has enseñado a ser Cada día mejor persona♥️ Gracias hijo».

Otra de las madres de los retoños de Jonathan Montenegro, la actriz Patricia Schwarzgruber, aprovechó la ocasión para dedicar palabras «a todas esas madres guerreras, luchadoras, que no se rinden, que no tienen miedo, que salen adelante, que son leonas y mucho más». El mensaje pretendió ser una felicitación «a cada una de ustedes que no saben de horarios, ni existe un no puedo cuando de nuestros hijos se trata, feliz día a esas madres que por ellos somos capaces de todo, feliz día mujeres valientes que no conocemos el límite cuando nuestros niños son la meta del éxito, las aplaudo, las admiro, las respeto, pero sobre todo las bendigo». De igual forma, agradeció a su mamá porque «soy lo que soy gracias a ti! Que eres mi ejemplo cada día, que esa palabra 'tu puedes' me la inyectaste en las venas y aquí están los resultados». elsiglo