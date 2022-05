Carlos Ocariz: Los venezolanos no deben conformarse con la entrega de tanques

El dirigente nacional de Primero Justicia Carlos Ocariz, durante su visita al estado Aragua, y acompañado por los líderes regionales, realizó distintos recorridos por varios municipios de la entidad a fin de entregar tanques de agua a vecinos de la zona y escuchar las necesidades del pueblo aragüeño.

Carlos Ocariz entregó tanques en Palo Negro

“Estamos en Palo Negro, acá en Maracay, escuchando a la gente, entregando ayudas y brindando apoyo como siempre lo hemos hecho. Desde la ciudad jardín de Venezuela les digo que toda la población debe disfrutar del agua por tuberías, y no depender de la entrega de un tanque. Los ciudadanos en cada rincón del país merecen tener luz, agua y que el aseo pase por sus hogares. Aquí observamos mucha basura y esa realidad hay que cambiarla, para eso hacemos los recorridos, por cada calle, cada región, demostrándole al pueblo que no está solo, que existe una dirigencia política trabajando y arriesgando por ellos”.

Ocariz finalizó exaltando la importancia de empoderar a la sociedad como dueño de su propio futuro.”En Primero Justicia creemos que el pueblo merece tener su espacio propio, que pueda disponer de ello sin tener nada a cambio. No puede ser que a los venezolanos no se les entregue una vivienda por no pertenecer al partido de gobierno, tenemos que acabar con esto”.

El dirigente de Primero Justicia hizo un recorrido por comunidades

