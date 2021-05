"Mientras no cambien las condiciones no se puede hablar de elecciones"

De cara a los próximos comicios electorales a realizarse en el país el próximo mes de noviembre, María Teresa Clavijo, coordinadora estadal de Vente Venezuela en el estado Aragua, manifestó que en estos momentos no se puede hablar de unas elecciones.

"Nos estamos apenas enfrentando a algunas pequeñas posibilidades de cambio, que algunos están tratando de demostrar como suficientes para considerar un proceso absolutamente condicionado por el régimen de Maduro, como algo que será de carácter democrático, cívico, directo y secreto".

Clavijo manifestó que mientras en Venezuela no cambien las condiciones no se puede hablar de elecciones, "no solamente electorales, las condiciones de vida de los venezolanos, nunca podremos hacer que el voto elija, se necesita muchísimo más que dos rectores, que además han sido escogidos por un ente írrito y que no es reconocido por los venezolanos y la comunidad internacional".

Asimismo, la coordinadora de Vente Venezuela destacó que desde la militancia se mantienen firmes y preparándose para participar en un proceso que realmente se elija, "tenemos los mejores candidatos, mujeres y hombres preparados, la juventud más actualizada del país y lista para asumir los compromisos en el momento que consideremos correcto con condiciones y garantías para poder ejercer los cargos que vamos a ganar".

De igual forma, Clavijo precisó que los venezolanos no pueden dejar de tener presente la tesis fundamental, "esto es un tema de fuerza, de sinergia, de la posibilidad real que existe de que una tiranía salga, gracias a las fuerzas ciudadanas, internacional e institucional, sin que estos tres elementos trabajen en perfecta concordancia no vamos a poder superar nada con procesos que no tienen las características que permitan el cambio".

Finalmente, Clavijo destacó que la libertad de Venezuela va a depender de que cada ciudadano entienda lo que es un proceso que le permita elegir, "que le dé a cada persona la certeza de que el Gobierno trabajará para ellos y no como ahora donde las poblaciones dependen y necesitan de las dádivas y los controles que se ejercen desde el régimen".

MÓNICA GOITIA | elsiglo

