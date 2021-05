Trabajadores exigen el pago de sus liquidaciones

Un grupo de trabajadores de Agropatria, ubicada en el municipio Sucre, denunciaron que luego de más de un año de haber dejado de laborar en dicha compañía todavía no se les ha realizado el pago de sus respectivas liquidaciones.

Loading...

En este sentido, María Elena Cortez manifestó que sólo se encuentran reclamando sus liquidaciones, "más de un año desde que fuimos despedidos sin ningun tipo de justificación y todavía no obtenemos ninguna respuesta, no estamos reclamando sino el pago justo, no peleamos reenganche ya que cerramos el ciclo con la empresa".

Asimismo, Cortez resaltó que la ley establece que el pago de las liquidaciones se debe hacer en 5 días, "pero hasta después de tanto tiempo todavía no obtenemos ninguna respuesta, lo que no dicen es que no hay dinero y que por temas de pandemia no nos pueden pagar, hemos tratado de comunicarnos con el presidente, pero no hemos obtenido respuesta".

Antonio Salazar informó que son más de 35 trabajadores afectados, "queremos nada más lo que es nuestro, trabajamos tanto tiempo para esperar que nos paguen, nuestra situación económica se nos pone cuesta arriba, ya que sólo nos pagan un mínimo que no nos alcanza y ahora nos dicen que nos van a quitar el bono, es decir que llegará un momento donde nos paguen muy poco".

Por último, Orlando Lugo resaltó que la empresa lo que busca es bajar el promedio y así pagarles poco, "cuando nos iban a arreglar, el dólar estaba en 300 mil bolívares, ahora como va el dólar será que les de a ellos para que me paguen, nos están tratando de desgastar y nuestra familia no come, seguimos pasando trabajo y estas condiciones no son aptas para nadie".

MÓNICA GOITIA | elsiglo

fotos | ARLENIS LÓPEZ (pasante)

Comparte esto:

Tweet

Telegram

WhatsApp



Me gusta esto: Me gusta Cargando...