🔴 Diosdado Cabello pidió no confiarse en la oposición venezolana: "Sabemos que no tienen deseos de elecciones, hay el deseo de acabar con el 'régimen', como dicen ellos".



🗣 "Vamos para la elección número 31, no le tenemos miedo a las elecciones. Cada vez que hay elecciones, el… pic.twitter.com/vZm5ro1wip