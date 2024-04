Tribunal envío a los calabozos de La Morita a “El Compadrito”

Se tuvo información que en horas de la tarde del sábado 27 de abril, José Antonio Solórzano, conocido con el alias de “El Compadrito”, quien se encontraba recluido en la Emergencia del Hospital Central de Maracay a causa de haber ingerido ácido de batería luego de que atacara a puñaladas a la madre de sus tres hijos y la suegra en la calle La Arenera, en Las Vegas de Campo Alegre en la ciudad de Maracay, fue dado de alta.

José Antonio Solórzano, alias “Compadrito”, privado de libertad

Pensando que se iría a su residencia, el sujeto, seguidamente fue esposado y bajo fuertes medidas de seguridad, trasladado y presentado ese mismo día ante un tribunal del Circuito Judicial del estado Aragua por el delito de doble feminicidio en perjuicio de la madre de sus hijos, Génesis Johanna Benavides (25) y la suegra Isabel Marina Benavides, de 53 años de edad.

Ambas mujeres murieron casi al momento producto de múltiples heridas ocasionadas con un arma blanca. La joven falleció en el sitio y su señora madre en la Emergencia del Hospital del Seguro Social de San José.

Terminada la audiencia, “El Compadrito”, de oficio mototaxista y comerciante, fue trasladado a los calabozos de la Policía Nacional Bolivariana en La Morita del municipio Francisco Linares Alcántara, donde permanecerá detenido mientras se espera por la audiencia preliminar, según la información conocida de manera extraoficial.

Ese proceso judicial tarda entre 30 y 45 días, según lo contempla el Código Orgánico Procesal Penal. Durante la audiencia de presentación, el presunto indiciado se habría defendido, señalando que él no quería matar a su compañera sentimental, sino a la suegra, quien supuestamente se interpuso en su relación.

Se tuvo información que en la declaración, el hombre habría manifestado que él llegó a la casa a buscar a su esposa y llevar a la niña al hospital, debido a un problema en una de las extremidades inferiores.

Comentó que esperó unos minutos mientras Génesis se bañara y se arreglara para salir a la calle y en ese momento “se metió la suegra, y me dijo que mi señora no iría conmino al hospital sino con ella”.

“Tu no vas con ese hombre para ningún lado, yo te llevo al hospital”, dijo la señora en ese momento. “Tal expresión me cayó mal y por ahí comenzamos a discutir fuertemente. Luego me dirigí a la cocina y tomé el cuchillo”, agregó.

Reveló, “que yo no le iba a meter las puñaladas a mi mujer, sino a la suegra por metida”. En ese momento su compañera se metió y con la mala suerte que le clavó la primera puñalada.

“Yo no quería matar a mi mujer sino a la vieja porque se metía en todos nuestros asuntos”, habría expresado el presunto indiciado.

Sin embargo, los hechos están ahí. Dos mujeres muertas y tres niños huérfanos de madre. Ahora debe asumir las consecuencias del caso, expresaron los allegados a las víctimas.

Por otro lado, los parientes de Génesis e Isabel agradecieron a los médicos que lograron salvar la vida del “Compadrito” para que pague en el plano terrenal su delito cometido. La justicia tiene que actuar. Piden máxima castigo para el feminicida de Las Vegas de Campo Alegre.

LUIS ANTONIO QUINTERO | elsiglo

