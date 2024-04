“Ser olímpico es un sueño de todo deportista que nace para ser atleta de alto rendimiento. Es un sueño hecho realidad, y no solamente ser olímpico, sino hay un escalón más allá que buscar, que es la medalla olímpica. Con poco, somos el segundo deporte con más medallas olímpicas. Mi meta es seguir ese camino, el camino de Arlindo Gouveia, de Dalia Contreras y Adriana Carmona. No es nada más clasificar a los Juegos Olímpicos, sino dejar una huella y marcar todo eso para la historia, para mi vida. Tengo la oportunidad y no la voy a desaprovechar. Voy a trabajar lo más duro posible para darle esa medalla a Venezuela y a mi deporte”, expresó Yohandri Granado, a horas de concretar la posibilidad de ser el sexto taekwondista masculino olímpico por Venezuela.

“Tengo la oportunidad yno la voy a desaprovechar”

obre el Torneo Preolímpico, disputado en el Palacio de Voleibol del Complejo Olímpico de la capital de República Dominicana, Granado confesó, “fue una jornada bastante estresante, con muchas ansias. Pero pudimos resolver. Con el enfoque, la concentración, la disciplina. Trabajamos el enfoque desde que iniciamos la preparación hacia el Preolímpico y mi entrenador (sabonin Mario Leal) y yo, sabíamos que esa era la clave, enfocados en cada acción, en cada detalle y ser más vivo que el oponente y creo que esa fue la clave que nos dio el pase a los Juegos Olímpicos”, dijo Granado, quien venció en seguidilla a Sidney Bennie de Trinidad y Tobago (14-1 y 11-0, ronda de 16); el guatemalteco David Fuentes (2-0 y 14-1, cuartos de final) y al colombiano Jhon Garrido, (8-2 y 10-3 en semifinal, por el cupo olímpico).

También te puede interesar: Jordan Glover:”Es una gran sensación”

“Ya habíamos peleado el año pasado en Brasil. Caímos en cuartos de final contra él y ya sabíamos como se sentía pelear con él, fue una estrategia dada. Tuvimos un tiempo largo, de cuartos de final a semifinales, para planear la estrategia y se pudo. Todos los coaches y mi persona estuvimos de acuerdo para la estrategia contra él y fue un combate donde me sentí bien, cómodo, tranquilo”, aseguró Granado.

Venezuela podría conseguir nuevo representado olímpico

El taekwondo demostró también en República Dominicana su efectividad: “Vinimos cuatro deportistas, donde tres estuvimos en semifinales, a un paso de lograr la clasificación olímpica, es el 75% de las personas que vinimos, lamentablemente a los otros compañeros no se les pudo dar. En América hay mucha competitividad. En el continente americano muchos no clasifican por ranking y tienen esta oportunidad. Prácticamente el Preolímpico son unos Juegos Panamericanos más. Seguimos demostrando que tenemos el nivel para dar ese nivel. Necesitamos ese apoyo. Viene una generación creciendo en el taekwondo venezolano. Ellos también tienen las mismas ganas de lograr esa clasificación olímpica”, afirmó el atleta de 24 años.

“No pudimos tener una preparación antes del Preolímpico, pero habíamos peleado mucho antes, el año pasado. Yo le dije, vamos a la concentración, al enfoque, a trabajar con lo que tenemos y gracias a Dios tenemos una Federación (Venezolana de taekwondo) muy movida. Con nuestro presidente el maestro, Hung Ki Kim, que nos ha dado el apoyo en todo para que nosotros tengamos lo mejor, un agradecimiento a todos en la Federación por su apoyo. Un agradecimiento al Comité Olímpico Venezolano, al Ministerio de Juventud y Deporte, al IND (Instituto Nacional de Deporte), aunque no se pudo dar esa preparación, pero trabajamos y somos venezolanos, llevamos la sangre de Bolívar y pudimos lograrlo”.

elsiglo

AD