“Desde que tengo uso de razón, el deporte y la actividad física han sido un pilar fundamental en mi vida. Recuerdo con nostalgia aquellos domingos de mi infancia cuando despertaba con el rugido de los motores de la Fórmula 1 en la televisión, encendiendo una pasión que perdura hasta el día de hoy. El tenis, por otro lado, se convirtió en mi disciplina de elección, un espacio donde puedo canalizar mi energía y desafiarme.

No obstante, mi vida no siempre ha sido tan equilibrada. Admito haber caído en las tentaciones del mundo digital, un espacio que, aunque pueda ser divertido y educativo, también puede volverse tóxico y superficial. He pasado noches en vela, debido al hábito de usar las redes sociales, descuidando mi descanso y bienestar mental por una conexión breve. La tranquilidad también ha sido afectada por la procrastinación, aplazando responsabilidades y dejando que el tiempo pase sin lograr nada importante.

Cuando llegan esos momentos, el deporte se convierte en mi tabla de salvación. Cuando agarro la raqueta y salgo a la cancha, mi mente se libera del control digital. Cada golpe constante, la concentración en cada punto y la satisfacción de cada victoria me ayudan a reconectar con mi cuerpo y el momento actual. El deporte me ayuda a tomar el control de mi vida, recordándome que soy más que un avatar en una pantalla y motivándome a perseguir metas tangibles, desafiar mis límites y disfrutar del esfuerzo físico.

Durante la intensidad de la actividad física, encuentro armonía y tranquilidad. El sudor en mi frente me recuerda el esfuerzo que estoy haciendo, mi capacidad de superación y la vitalidad que tengo. No hay notificaciones que me distraigan, ni filtros que alteren la realidad. Sólo yo estoy, junto a mi cuerpo y mi pasión deportiva.

El deporte me enseñó disciplina, constancia y la importancia de esforzarme para lograr mis metas. Gracias a ello he podido conocer personas con intereses afines, cultivar amistades sólidas y comprender el valor del trabajo en equipo.

Cabe destacar, que gracias a la aplicación MindShift, también he aprendido a lidiar con episodios de ansiedad y preocupaciones. Sacando provecho a la tecnología, con esta app he logrado sumar actividades relajantes. Me ha permitido pausar los momentos inquietantes, que si bien, no los puedo evitar, alcanzo aceptarlos para afrontarlos con discreción para salir adelante.

Con MindShift, aunado a la actividad física, he logrado realizar ejercicios de respiración, que a la postre inciden en mis conductas, principalmente en los instantes más apremiantes. Engranadas todas mis prácticas, que al final son mis refugios, puedo ser yo mismo, donde logro desconectarme del ruido y vincularme de inmediato con mi esencia. Es un estilo que me permite alcanzar un equilibrio saludable entre lo físico y lo mental, entre lo virtual y lo real. Son la brújula que me guían hacia una vida plena y significativa”.

