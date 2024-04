“Desde que tengo criterio propio, estoy consciente de mi baja autoestima; esto generaba que el socializar con otros se convirtiera en una tarea bastante complicada, por lo que intentaba evitar a toda costa. Pero para alguien, que vivió su vida escondiéndose de todo y todos, la llegada de un celular a los 13 años, fue, en su momento, el mejor regalo que podía recibir.

“Me hace sentir más libre”. FOTO: CORTESÍA

A pesar, que al inicio lo tomé como sólo una distracción para juegos o ver videos, descubrí que podía socializar con mayor comodidad sin la necesidad de hablar con las personas de frente; podía escribir lo que pensaba y expresarme con cierta libertad, algo que nunca antes había logrado hacer, y por lo mismo le tomé gusto rápidamente.

En su uso, comencé a desarrollar ansiedad. El pensamiento de que tal vez no podría encajar ni a niveles virtuales en alguna red social, también en los momentos que llegué a recibir ciberacoso, aún con todas esas preocupaciones y emociones negativas, el no tener mi celular a la mano, me hacía sentir una ligera desesperación; era una necesidad poder manipularlo, así estuviera sin hacer nada con el móvil.

Tener el celular en mi poder, me generaba calma y operarlo se convirtió en lo primero que hacía al despertar y último antes de ir a dormir, incluso, arruinando mis horas de sueño, ya que podía amanecer usándolo.

También te puede interesar: Aprendí a minimizar las críticas

Más detalles sobre el uso de celular como herramienta para liberarse

Pero mi vida mejoró, cuando encontré la app MindShift. Reconocer mi problema ha sido bastante difícil, porque aún estoy en proceso de controlarlo, pero algo que me ha ayudado esta app, es en relación a los pensamientos negativos, estrés y ansiedad que antes era el pan de cada día. Me permite tener un equilibrio, porque me brinda la ayuda de escribir lo que pienso hasta desahogar todo, y me hace sentir más libre, aparte que me ha ayudado a conectarme en lo personal, mientras intento reducir las horas del uso del celular.

Gracias a MindShift puedo vivir con más calma mi vida, sus herramientas lograron que mi enfoque regrese, al igual que me ha ayudado a generar más confianza para desenvolverme paso a paso en lo social, mientras mantengo un mejor horario de sueño”.

HÉCTOR BRICEÑO|elsiglo

MG