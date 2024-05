Para los venezolanos y gran parte de los habitantes del mundo, el 1° de Mayo sigue siendo una fecha emblemática, pues hasta el momento, son muchos quienes siguen luchando en pro de elevar los derechos sociales que les permita mantener un nivel de vida digna.

Día del Trabajador una fecha que presenta una lucha que sigue en pie

Y es que con el pasar de los años esta disputa de dignificación más que decaer, ha conseguido fortalecerse, reflejando las necesidades y carencias a las que están sujetas gran parte de la comunidad trabajadora, que pese a la información sigue manteniéndose vulnerable por diversos factores.



En este sentido, este importante día conmemora a los Mártires de Chicago en Estados Unidos, quienes en el año 1886 fueron ejecutados, tras realizar una serie de huelgas en reclamo de mejores condiciones laborales, revueltas que sólo pedían una ley que promulgara la jornada laboral de ocho horas diarias.



Siendo así, que a finales del siglo XIX, época en la que los trabajadores cumplían jornadas laborales de 12 a 18 horas en el área industrial, en Estados Unidos el movimiento obrero iba creciendo y exigía el cumplimiento de una jornada laboral de máximo 8 horas, mientras que de ocio y descanso también un máximo de 8 horas.

DECRETADO DÍA DEL TRABAJADOR EN MAYO

Todo este panorama, hizo que el presidente Andrew Johnson, aprobara en el año 1868 la jornada de 8 horas en la ley Ingersoll, para algunos trabajadores de oficina y obras públicas, sin embargo no para los trabajadores de fábricas.



La ley tuvo gran rechazo por parte de los patronos que pretendían aumentar el horario de la jornada laboral, por ende, más de 300 manifestaciones fueron convocadas desde el 1° al 4 de mayo por parte de la clase obrera, uniéndose unos 88 mil trabajadores que alzaron su voz para reivindicar sus derechos laborales.



En una de las manifestaciones que tuvo lugar en la Plaza Haymarket, decenas de personas murieron, ante el enfrentamiento entre policías y protestantes. En el año 1887 cinco sindicalistas estuvieron condenados a pena de muerte, dos a cadena perpetua y otro a 15 años de trabajos forzados.



Una de las razones sobresalientes por las que se celebra el Día del Trabajador, es que en 1889, tras las ejecuciones, el Congreso Obrero Socialista de la Segunda Internacional declaró el 1° de mayo como el Día Internacional de los Trabajadores, esto en memoria de los mártires de Haymarket y con la finalidad de promover la implantación de la jornada de ocho horas en el resto de países.

EN VENEZUELA

El presidente Isaías Medina Angarita, en el año 1945, fue el encargado de decretar el 1° de Mayo como un día para conmemorar la lucha por los derechos laborales, uniendo así a Venezuela a los más de ochenta países que apoyan la conmemoración de esta importante fecha en la actualidad.



Por tanto, en Venezuela el 1° de Mayo se ha convertido en una especie de jornada, utilizada habitualmente para realizar diferentes reivindicaciones sociales y laborales a favor de las clases trabajadoras.



En el contexto del Día del Trabajador en Venezuela, para la abogada laboral Beatriz Moreno, la fecha refleja una lucha histórica marcada por la búsqueda de salarios dignos y condiciones laborales justas. Dijo que a lo largo de los años, los trabajadores venezolanos han enfrentado desafíos significativos, desde épocas de bonanza económica hasta tiempos de crisis y escasez. Sin embargo, la persistencia en la demanda por mejores condiciones laborales ha sido una constante, con movimientos sindicales y sociales que han buscado proteger los derechos de los trabajadores en un entorno económico volátil.

Moreno puntualiza que en la actualidad, Venezuela se enfrenta a uno de los desafíos más acuciantes en cuanto a salarios se refiere en la región latinoamericana. Con una inflación desbordada y una devaluación constante de la moneda, los salarios han perdido su poder adquisitivo de manera impresionante. Muchos trabajadores luchan por satisfacer necesidades básicas, enfrentando dificultades para acceder a alimentos, medicinas y servicios básicos. Esta realidad ha generado un clima de expectativa y descontento entre la población trabajadora, que ve comprometida su calidad de vida y la de sus familias.



Ante este panorama desafiante, las expectativas para el Día del Trabajador son mixtas. Por un lado, existe la esperanza de que este día sirva como un recordatorio de la importancia de proteger los derechos laborales y buscar soluciones a los problemas que aquejan a la clase trabajadora.



Mientras que por el otro, persiste la preocupación por la falta de respuestas concretas por parte de las autoridades y la incertidumbre sobre el futuro económico del país. En medio de estas circunstancias, los trabajadores venezolanos se mantienen firmes en su lucha por un salario digno y condiciones laborales justas, en busca de un futuro más próspero para todos.



Todo esto sin dejar a un lado el compromiso de seguir laborando, desde el amor, que es lo que los caracteriza, un frenesí que los lleva a vislumbrar un futuro donde el trabajo realizado con ética, profesionalismo y entrega, da como resultado un ser enmarcado en la felicidad y que por consiguiente se traduzca en ganancia personal.



La señora Ana María Valbuena, quien llegó a tierras victorianas hace 50 años, el trabajo siempre ha sido su carta de presentación, pues desde muy pequeña ejerció diversas labores, que más que cansarla la hicieron ver la vida de una perspectiva de productividad y aprendizaje.

“Yo soy de Zaraza y en mis tiempos, el que no estudiaba tenía que trabajar; y para todos era más factible laborar, de ahí nació mi amor por el trabajo. He hecho de todo un poco, pero donde me desenvolví mejor fue en el área de la cocina, soy cocinera y trabajé en muchos restaurantes de La Victoria, aprendiendo por si sola, viendo de todo, a preparar cualquier tipo de platillos, cuando cerraron, me tocó reinventarme y me convertí en comerciante y hasta ahora eso es lo que he hecho, trabajar, para así no sólo ofrecer lo mejor de mí, sino dar ejemplo a mis hijos y nietos”, expresó Valbuena.



La ahora vendedora, asegura que la juventud debe comprometerse a trabajar. “No hablo de que deben salir a una empresa, a un comercio, sino a trabajar en su futuro, en el estudio, en cultivar el conocimiento, porque ahorita el estudio si vale. Siempre pongo un ejemplo, el que no estudia, no aprende, debe conformarse”, dijo.





En concordancia con Valbuena, José Sánchez, vendedor de casabe agregó: “El trabajo no empobrece, el pensamiento sí. Debemos saber que trabajar es un ciclo que debemos cumplir. Yo trabajo desde muy pequeño y aquí sigo, a pie de lucha, quizás las ganancias no son las mejores y debemos resolver, pero tenemos la tranquilidad que estamos haciendo todo por mantenernos y por resolver desde donde estemos. Trabajé por 14 años en un colegio de Educación Especial sin cobro alguno, pero me mantenía el amor hacia lo que hacía y eso que sólo era parte del personal de mantenimiento, trataba de hacer lo mejor y un buen día recibí mi cargo y un sueldo. No hay mal que por bien no venga”.



Sánchez aseveró que la juventud de hoy en día está llena de oportunidades, que en muchos casos no sabe aprovechar, por ende los invita a alejarse del ocio, de las drogas, “Del bochinche” y trabajar, estudiar y labrarse un mejor futuro. “Quizás nosotros los adultos mayores no tuvimos la oportunidad o no la supimos aprovechar, entonces aprendan de nosotros y den lo mejor de sí, porque trabajando es que se hacen los hombres”.

Karol Mattei, quien es Técnico Superior en Química, en Administración y Contaduría; y además comerciante, es una mujer que ha dedicado también su vida al trabajo. Mattei comentó que ve el ejemplo desde muy pequeña y el mismo ha sido un pilar fundamental en el desarrollo de su vida.



“Desde los cinco años, yo estoy trabajando, mi papá fue fundador del Mercado Campesino de La Mora, yo siempre venía, alternaba con el estudio y logré ser profesional académicamente. No obstante, ejercí mi profesión y por causas de la vida no pude seguir y volví al comercio, pero con la meta clara de trabajar y ser mejor cada día. Hay que echarle pichón sin esperar nada de nadie, sólo de ti mismo, por eso la juventud tiene que comprometerse y ser garantes de su futuro, porque nadie lo elegirá mejor que ellos. No hay que tenerle miedo al trabajo, hay que amarlo”.

Por su parte, Yeemi González, un joven victoriano, explicó que ha trabajado desde pasada su adolescencia, más que por necesidad, por el deseo de tener sus propias cosas. Aseveró que el laborar lo ha enseñado a valorar lo que tiene y a ser empático con toda su familia, quienes siempre han sido trabajadores.



“Yo trabajo y además estudio y hago deportes; es un poco fuerte, pero he logrado organizarme y poder alternar todos mis oficios, tal vez veamos que el salario no es el que quisiéramos, pero tenemos que seguir luchando, porque nadie hará nada por ti, lo que vamos logrando es lo que nos hace ser mejores personas y más tarde que temprano conseguiremos una salida, pero para eso tenemos que esforzarnos y trabajar”.



En resumidas cuentas, el Día del Trabajador es el símbolo de una lucha que hasta hoy sigue vigente y que representa una esperanza para muchos de poder salir adelante y además de materializar sueños y metas. El trabajo representa sacrificio, entrega y amor, pero es bien remunerado si se sabe ejercer.

DANIEL MELLADO | elsiglo

