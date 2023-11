Ciudadanos tomaron calles de La Victoria en defensa del Esequibo

Con el firme propósito de informar e incentivar a la ciudadanía a participar en el referéndum por el Esequibo, a realizarse el venidero mes de diciembre y todo lo que este conlleva, cientos de personas tomaron este fin de semana la popular esquina de “Soco”, en La Victoria, municipio Ribas, en el marco de un pancartazo.

Con bandera en mano tomaron La Victoria

Entregaron folletos informativos

Pintaron los vehículos

En este sentido, estos ciudadanos de las cinco parroquias de esta parte de la región aragüeña, iniciaron la actividad en este punto céntrico de la capital ribense, allí con pitos, consignas y por supuesto sus pancartas, hicieron del conocimiento público su apoyo a esta gestión que se está llevando a cabo en toda Venezuela, en la campaña “Venezuela Toda”.

Karla Rodríguez

Con respecto al tema, la joven Karla Rodríguez, estudiante universitaria, manifestó su respaldo a las acciones en pro de conservar el territorio Esequibo, ya que a su parecer es un derecho que tienen los venezolanos sobre el territorio.

“Yo apoyo toda campaña que estén realizando en pro de la unidad, sin distinción de ningún tipo, por ende es necesario que demos a conocer de qué se trata y que seamos como una herramienta, donde la unidad es la bandera. Venezuela es de todos, por ende debemos apoyar esta acción que me parece genial”, mencionó Rodríguez.

De la misma forma, Ornela Dieppa agregó: “Me gusta como se está llevando todo en el municipio Ribas, se ve que hay un trabajo donde nos están incluyendo a todos y lo importante es que participemos. Yo no sabía de qué trataba y conversando con los muchachos, porque hay muchos jóvenes, me indicaron el porque debíamos defender lo nuestro y por ende me quedé aquí”.

“ESTAMOS LUCHANDO POR LO DE NOSOTROS”

Paolo Alvarado

Por su parte, Paolo Alvarado dijo: “Estos son los espacios donde nosotros los que conocemos, hagamos con explicación, con base, que las personas se pronuncien a favor de la defensa del Esequibo, por nuestro país, por la defensa de su soberanía, su territorio. No estamos pidiendo algo que no es nuestro, estamos luchando por lo de nosotros y eso todos lo tienen que saber”.

La actividad marcada por la alegría y el tricolor de la bandera venezolana finalizó en horas de la noche en un ambiente pacífico de civismo y amor hacia el territorio nacional.

DANIEL MELLADO | elsiglo

YN