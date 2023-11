Comando de Campaña “Venezuela Toda” publica agenda a ejecutar para la defensa del Esequibo

El Comando de Campaña “Venezuela Toda” convocó al país a desplegarse en defensa del Esequibo venezolano, de cara al referéndum consultivo a realizado el venidero 3 de diciembre.

Comando de Campaña “Venezuela Toda” publica agenda para la defensa del Esequibo Foto cortesía

En este sentido, los voceros de la iniciativa, Héctor Rodríguez y Génesis Garbet, informaron que se llevará a cabo un cronograma “intenso” de actividades dirigidas a enviar un mensaje de unidad en defensa del territorio venezolano.

“Este referendo es la oportunidad que tenemos todos los venezolanos de demostrar nuestro amor a la patria. Ahora no es momento de discutir otros temas; En esto coincidimos. Vayamos juntos a dar un mensaje de unión como venezolanos. En este tema del Esequibo, los venezolanos no estamos divididos, no hay fisura”, expresó.

Agenda intensa

La agenda del Comando “Venezuela Toda” contempla instalar puntos de campaña en todo el país para integrar a todos los venezolanos. Además, el próximo lunes habrá una marcha nacional “para salir a enviarle un mensaje al mundo: Venezuela es un pueblo de paz”.

“Lo primero que hay que aclarar es que el territorio Esequibo es de Venezuela. Ellos solo tienen intereses petroleros, pero Venezuela ha actuado como garantías de paz, ante el ataque estamos respondiendo con acciones contundentes”, señaló Rodríguez.

Asimismo, el próximo martes se llevará a cabo una conferencia sobre soberanía e integridad territorial. La actividad académica aclarará por qué el Esequibo es de Venezuela.

El cronograma del Comando de Campaña

“Venezuela Toda” contempla también la inscripción de las iniciativas incorporadas a la defensa del Esequibo de todos los partidos y movimientos de toda índole en el Consejo Nacional Electoral. Esto ocurrirá el próximo miércoles, jueves y viernes.En este sentido, el gobernador del estado miranda hizo un llamado a los partidos de oposición a integrarse a la defensa de Venezuela.“Esto no se trata de una batalla con los partidos políticos. Llegó al momento de quemar las velas. Esto va a sobrepasar a los partidos políticos”, dijo Rodríguez.Finalmente, el viernes, sábado y domingo se realizará jornada a través de las redes sociales en defensa del Esequibo venezolano.Los venezolanos que no forman parte de organizaciones políticas partidistas o asociaciones también podrán formar parte de la campaña. Se habilitarán aplicaciones y cuentas en redes sociales para que hagan su aporte.

Intento de boicot



En días pasado el presidente de Venezuela, se conoció que la plataforma unitaria intenta llevar a cabo una campaña contra el referendo consultivo referido al Esequibo. Durante la rueda de prensa del Comando de Campaña “Venezuela Toda” se denunció la difusión de panfletos invitando a no participar en la consulta mencionada. La oposición venezolana sería la autora de estos escritos que circulan en Venezuela.Ante el hecho, expresó que “lamentablemente en el territorio ha nacido gente que no ama al país, que no siente el territorio con el alma”. El dirigente reiteró su llamada a la unidad en este tema. Insistió en que el país debe estar unido en defensa del territorio venezolano.“Hay que polarizarse entre quienes nos quieren quitar el territorio y los que los defendemos”El Comando de Campaña “Venezuela Toda” subrayó que esta generación pasará a la posteridad por su postura y acciones contra quienes intentan despojar a Venezuela de su territorio.

