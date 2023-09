Aragua será la sede de la ExpoFevipan 2023

Luego de una pausa de cuatro años, la Federación Venezolana de Industriales de la Panificación, realizará la edición número 24 de la ExpoFevipan “Amasando Futuro”, que tendrá lugar en un reconocido hotel ubicado en el sector El Castaño y que se realizará del 28 al 30 de septiembre.

Es importante mencionar que la entrada es gratuita para todas las personas que siguen apostando por la industria del pan en Venezuela, sin embargo, la inauguración del evento es privada, pero los días 29 y 30 las puertas estarán abiertas para todos los visitantes.

Esta información la dio a conocer durante una rueda de prensa, Tomas Ramos, presidente de la federación, acompañado por otros miembros de la junta directiva como José Gregorio Da Silva, Antonio Ribeiro, Juan Andrade y Tiberio Faneca.

ExpoFevipan 2023 para la sociedad venezolana

Ramos aseguró que les entusiasma este evento que va dirigido a todos los panaderos del país y pensado para toda la sociedad venezolana, porque se trata de un producto universal que todos pueden preparar y forma parte de la cultura de muchos países, entre ellos Venezuela. “Esta es una forma de decirle al país que sí podemos trabajar y producir”, dijo.

Cabe destacar que esta actividad contará con concursos de panificación y de pastelería, la cual también tendrá una categoría infantil, además de charlas y talleres sobre distintas áreas que complementan el ramo panadero, como charcutería, atención al público, preparación de masas madres, elaboración del pan de jamón, chocolatería, barismo; todo esto con la finalidad de que “las panaderías vuelvan a ser el hogar de todos los venezolano”.

“Tendremos a los proveedores mas importantes de nuestro país y por eso instamos a cada panadero, desde el más chiquito hasta el mas grande para que se afilie, se sume, para que sigamos haciendo el mejor producto del mundo que es el pan”, concretó el presidente de la federación.

Se esperan 3 mil personas por día

La directiva de Fevipan espera que para esta expo asistan más de 3000 personas por día, ya que tendrán más de 100 stand, en el marco de las 8000 panaderías que conforman la federación en todo el país, con más de 160.000 trabajadores directos y más de 1.400.000 trabajadores indirectos.

Es importante aclarar que todos los panaderos, aún si no están afiliados a Fevipan, pondrán participar en esta expo, no obstante, deben llevar su Rif para concursar y adquirir materia prima. Para este evento, las personas de otros estados que no puedan trasladarse hasta Maracay, pueden ver las transmisiones en vivo a través de YouTube.

Por otra parte, Tomás Ramos aseguró que ya han salido de la etapa dura de escasez. “Venezuela tiene suficiente trigo para trabajar sin ningún problema, los 14 molinos están trabajando, no en su máxima capacidad porque el consumo nacional ha bajado por diversas razones como el poder adquisitivo y es evidente que hay dificultades pero creemos que el país empezará a crecer”, comentó.

Lee también: Tomás Ramos López: Lo importante es que el pan no falte en la mesa…

“A nosotros nos estimula Venezuela, porque aunque muchos de los que estamos aquí no nacimos en este país, nos sentimos venezolanos y Fevipan siempre será un puente para una Venezuela mejor y así como el pan andino quedó designado como patrimonio de Táchira y ahora queremos que el pan de jamón sea patrimonio de Venezuela y lo podemos hacer todos juntos”, finalizó Ramos.

CHIQUINQUIRÁ RIVERO | elsiglo

RB