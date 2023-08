La gasolina llega semanalmente a Ocumare

Con la reactivación de la única estación de servicio del municipio Costa de Oro, ubicada en el cruce de los caminos de Bahía de Cata, La Boca y El Playón, ha bajado el estrés de los conductores de esta localidad costera, que de lo contrario deben viajar a Maracay a equipar sus carros de gasolina.





Sin embargo, este suministro no es constante, y depende de los imponderables de Pdvsa y las limitaciones que implica la carretera y lejanía de Ocumare.



De hecho, los conductores esperan hasta una semana para surtir, mientras que los visitantes deben contar con “mucha suerte” para poder echar gasolina en la costa.



En este sentido, Joana González, encargada de la estación de servicio, informó que para este martes 22 de agosto tenían tres días sin despachar, ya que el camión cisterna no había llegado.

Cortes eléctricos interrumpen despacho de gasolina

“Cuando llega puede que despache 9 mil litros o 18 mil, todo dependerá de Pdvsa y la cantidad que mande”, dijo. Aclaró igualmente que el servicio se suspende principalmente por los repentinos cortes eléctricos, que pueden durar horas y hasta días.



González recordó que la estación ocumareña expende a precios dolarizados, con excepción de los lancheros locales, quienes tienen la preferencia de equipar sus motores para que no tengan inconvenientes a la hora de zarpar; “mientras que a los demás usuarios se le vende gasolina a precio internacional”, aclaró.



“Los pescadores se atienden en horas de la mañana y después de la 1:00 p.m., despachamos la gasolina a precio internacional, o viceversa”, precisó González.



Más tranquilidad

A pesar de los inconvenientes existentes, los residentes y temporadistas han sentido un poco más de tranquilidad al saber que al menos semanalmente llega el cisterna con el anhelado combustible.

No todos están contentos

A pesar de fue reactivada la estación de servicio, hay descontento entre los usuarios ocumareños, quienes afirman que existe una desorganización al momento del despacho.



Jhon Silva, quien estuvo el fin de semana en la localidad costeña con su familia, tuvo que esperar desde el sábado la llegada del camión para poder regresar a Maracay.



“Como usted puede ver todo es un desorden. Una cola para las motos, una para los vehículos y otra para los lancheros, y tengo que esperar hasta la 1:00 p.m. para que repartan los números y poder echar gasolina”, expresó.



Este temporadista no está de acuerdo con el beneficio a los lancheros, ya que asegura que “eso no disminuirá el precio del pescado. Está más caro acá, y no te quieren aceptar bolívares sino puro dólares, entonces es más de lo mismo”, reprochó Silva.

Lee también: Más de 50.000 temporadistas visitaron la Costa de Oro

Asimismo, valoró la resistencia que tienen los ocumareños para vivir en estas condiciones de vida, ya que tampoco contaban con energía eléctrica durante su estadía.



“No se cómo es la convivencia aquí, son fuertes, y hay un poquito más de desastre, incluyendo lo que pasa con la distribución de gasolina. Esto es lo que hay”, concluyó Silva.

LINO HIDALGO | elsiglo

RB