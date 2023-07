Elías Bermúdez habla sobre extradición de Hugo Carvajal

Elías Bermúdez, jefe de Campaña del Comando Páez y dirigente regional de Voluntad Popular en Aragua, ve positivamente la extradición de Hugo Carvajal a estados Unidos, ya que esto permitirá que salgan a la luz pública hechos irregulares y sus responsables.

Elías Bermúdez, jefe del Comando de Campaña Páez

“Es muy importante para esclarecer una serie de acontecimiento que no se tiene claro históricamente lo que ocurrió, para nosotros los ciudadanos venezolanos y del mundo entero”, agregó.

Argumentó que el que era jefe de inteligencia del país mientras Chávez estaba al mando, tiene detalles de hechos de corrupción entre otras irregularidades, en especial sobre la violación de los derechos humanos.

“Situaciones ilícitas que han sido denunciadas, y él es quien puede esclarecer, no solamente desde el punto de vista de situaciones de tráfico, sino desde el punto de vista que pueda dar pie a que exista justicia en un futuro, y quienes sean responsable en distintos hechos que han ocurrido por lo largo de estos 24 años”, comentó.

El dirigente agregó que es importante que Carvajal revele a los responsables que apoyaron y causaron daño al país y a muchas familias.

“La justicia tarda, pero llega, y esta es una demostración. No creo en revanchismo, no creo en ningún tipo de situación que sea de venganza, pero si considero sumamente necesario que la justicia se cumpla, se haga justicia en torno a una serie de hechos que no están claras en el país”, concluyó Bermúdez.

