La Ciénaga: un pedacito de cielo en el litoral aragüeño

La Ciénaga es considerada por los turistas como un pedacito de cielo en el litoral aragüeño. lugar que durante esta Semana Santa 2023, ha sido el destino más solicitado en el área de zarpe, ubicado en el sector La Boca. Existe en esta zona costera un gran número de lugares, islas y playas que dejan sin aliento a los visitantes por sus aguas cristalinas, exquisita gastronomía y el calor de su gente.

La Ciénaga es el destino más solicitado por lo turistas en Ocumare de la Costa

Luego de varios días con poca afluencia de turistas, los últimos días de la Semana Mayor, hicieron que muchas personas se motivaran a viajar hacia las costas, específicamente, para este Sábado Santo, 760 personas zarparon hacia este destino, dándole vida a las tranquilas y refrescantes aguas de La Ciénaga.

FELICIDAD POR RECIBIR A TODOS

Nelson Osorio, vocero del Conppa Virgen del Carmen expresó en nombre de todos los lancheros, la felicidad que sienten por recibir a todos estos turistas. “Después de unos días de pocos visitantes, no nos imaginamos que vinieran tantas personas ya finalizando la Semana Mayor y aquí permaneceremos nosotros prestando un buen servicio para que la gente disfrute de estas playas maravillosas”, acotó.

Del mismo modo, Osorio recalcó, que todo el personal está altamente capacitado y que de la mano de la vocera de Turismo, Erika Primera, han realizado distintos cursos que les brinda el conocimiento en cuanto al trato con los turistas y su seguridad.

REGRESEN SANOS Y SALVOS

“Nuestro trabajo es hacer que la pasen bien y que regresen sanos y salvos a sus casas y por eso le hacemos una invitación a todo aquel que no haya venido a La Ciénega, que conozcan este paraíso, donde vienen muchas personas de distintos estados, Caracas, Valencia, Barquisimeto, San Antonio del Táchira e incluso de otros países”, añadió el lanchero.

BENDICIÓN DEL MAR

Asimismo, Osorio invitó a toda la población que permanece en las playas a que participen de “La bendición del mar”, que se estará realizando en horas de la mañana. “Es importante que el turista se eche un bañito de playa antes de irse y se lleve esa bendición y que retornen temprano para que tengan la montaña despejada”, puntualizó.

GRAN NÚMERO DE TEMPORADISTAS

Por su parte, Samuel Rondón, operador turístico del municipio Costa de Oro, con 27 años de servicio y quien se encontraba realizando sus labores, atendiendo grupos de turistas en La Ciénaga, afirmó que aunque esta temporada no estuvo repleta de visitantes como en años anteriores, para los últimos días de la semana, se agradaron al recibir un gran número de personas.

Samuel Rondón, operador turístico del municipio Costa de Oro

“Para nosotros la semana inició el jueves que fue cuando empezaron a llegar más temporadistas y por eso seguimos invitando a la población aragüeña y de otros estados del país a disfrutar de nuestras playas, degustar de nuestros pescados, posadas, viajes turísticos y todo lo que tenemos para ofrecer”, comentó Rondón.

AGUAS CRISTALINAS

Además de sus aguas tranquilas y cristalinas, este sector del municipio Costa de Oro se caracteriza por brindarle al público experiencias inolvidables y una de ellas es poder subirse a un Kayak, Paddle, barquitos, en las pelotas inflables o dar un recorrido en la banana, es por esto que Vanesa Borges, encargada de ofrecer este tipo de servicios, relata que estas actividades no tienen límite de edad ni peso, ya que el único requisito es seguir al pie de la letra las instrucciones de los expertos.

EQUIPO DE PROFESIONALES

“Tenemos cinco años trabajando aquí, tenemos un equipo de profesionales en el área y estamos entrenados para atender cualquier emergencia, tenemos precios módicos, $5 por persona, media hora de paseo, a excepción de la pelota que son 10 minutos y la banana que depende de cuánto dure el recorrido”, expuso la comerciante.

CLIMA FAVORABLE

Borges señaló que esperan que el clima sea favorable para poder trabajar al 100%, de igual forma, invitó a toda la población a visitarlos de viernes a domingo en cualquier semana, ya que continuarán ofreciendo este servicio.

Vanesa Borges

Otra de las aventuras que pudieron vivir los turistas esta temporada, fue conocer las especies marinas de esta zona, a través de prácticas de buceo, que van desde principiantes hasta los más experimentados.

BUCEAR EN LA CIÉNAGA

En este sentido, Wilfredo García, dueño de una posada que ofrece alquiler de botes y equipos de buceo aseguró que “bucear en La Cienaga es fabuloso, el que lo hace por primera vez, no hay manera de que deje de hacerlo, yo tengo 50 años aquí y he buceado desde que tenía 15 años, para mí esta es una de las mejores playas de Venezuela y está en nuestro estado Aragua”.

Wilfredo García

De igual forma, García comentó que aunque el movimiento de temporadistas ha estado muy lento, recibieron más personas que en Carnaval, a pesar de que ha llovido en los últimos días.

DIFERENTES SERVICIOS

Al igual que en otras partes del litoral aragüeño, muchos comerciantes ofrecen servicios de toldos, sillas, comida, posada, entre otras cosas, con la finalidad de brindar comodidad a todo aquel que haya apartado de su tiempo para disfrutar de estas aguas.

Luis Padilla

Luis Padilla, posadero del lugar, comentó que muchas personas creen que en este lugar no hay posada, ni áreas para acampar, cuando de lo contrario, hay variedad de opciones para pernoctar y disfrutar de los amaneceres y atardeceres más impactantes del país.

MUCHOS HUÉSPEDES

“Ha venido bastante gente y por lo tanto, tenemos muchos huéspedes que ya se convirtieron en amigos y aquí estamos juntos, disfrutando de una hermosa playa”, señaló.

Génesis Talaferro

En cuanto a la gastronomía, de más está decir que el pescado frito es la atracción principal de los turistas y con este menú playero, Génesis Talaferro, ofrece almuerzos playeros desde $10 para todo aquel que desee disfrutar de los platos típicos de la zona. “A partir del viernes empezó a llegar mucha gente y eso nos tiene muy felices, la intención es a que vengan a compartir sanamente con su familia y que no se vayan sin comerse un pescadito frito”, expresó.

BELLEZA EN LA CIÉNAGA

Los visitantes de ese paradisíaco lugar, no ocultan el asombro por toda la belleza de las costas aragüeñas, con tantos lugares por conocer y disfrutar. “Si conoces Cata, El Playón, Cuyagua, es bueno visitar La Ciénaga ver un ambiente diferente, apto para toda la familia, sobre todo si tienes niños, esta es una zona más segura en cuanto al oleaje, yo lo recomiendo”, comentó Juberth González, visitantes del lugar.

Juberth González

Además de esto, González relata que su experiencia en esta playa ha sido única, considerando las actividades que ha podido realizar como el snorkel que lo llevó a descubrir que la belleza también se puede apreciar en las profundidades.

Otro turista feliz es Javier Colina, quien afirma que tanto la seguridad como la atención ha sido excelente y que no se arrepiente de haber regresado luego de muchos años a este hermoso lugar. “Maravillosa atención la que nos ha brindado el pueblo de Ocumare de la Costa, ya nosotros hicimos Kayak y en estos momentos, estamos buscando una moto de agua para continuar disfrutando”, acotó.

Javier Colina

Por su parte, Rosa Mendoza, quien junto a su familia, decidió acampar en La Ciénega, siendo esta su primera visita a esta zona aseguró con total firmeza que se siente “perdidamente enamorada de esta playa”.

Rosa Mendoza

“Vine con toda mi familia desde Caracas y la estamos pasando divino, los precios no me parecen tan elevados, pero de verdad que vale la pena venir, esta mañana desayunamos unas empanadas de pescado exquisitas, de verdad que no me puedo quejar de nada”, continuó Mendoza.

José Lázaro

Desde Cagua, José Lázaro fue a disfrutar de unas pequeñas vacaciones en la playa y en lo que respecta a La Ciénega, recomiendo este sitio al 100%, por la seguridad y la atención de los lugareños. “Está en un punto estratégico del centro del país y nos hemos sentido muy seguros, de hecho mi carro tiene tres días allá en La Boca y no le ha pasado nada”, constató.

Robert Páez

Del mismo modo, Robert Páez, acompañado de su familia, confirma que el ambiente en esta zona “es de otro nivel, la estamos pasando muy bien, es la primera vez que venimos y me pareció hermoso, es como descansar en un paraíso natural”.

CHIQUINQUIRÁ RIVERO | elsiglo