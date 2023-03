Nana Designs: Arte para ayudar a emprender

Ana Salazar es una licenciada en comunicación social que toda su vida ha amado el diseño, por lo que desde hace varios años decidió mejorar su técnica y convertirse en una diseñadora con su emprendimiento “Nana Designs”, que a su vez ayuda a otros emprendedores.

“Estamos dedicados a la confección de ropa a la medida, así como patrones a los pequeños emprendedores, en el ecosistema de la moda todos somos importantes, por lo tanto yo encontré un diferencial en mi talento, para realizar patrones y así apoyar a otros emprendedores que se están iniciando”.

Asimismo, destacó que desde los siete años se dedica a la costura, ya que en la escuela le enseñaron a bordar y eso la inspiró e hizo que saliera a flote su amor por este mundo, “a los 13 años hice mi primer curso de costura, a los 15 años hice el curso de alta costura, además estudié diseño de moda, pero luego estudié periodismo y estuve casi 20 años dedicada a esa carrera”.

Salazar con mucho orgullo recuerda que en el año 2019 decidió empezar su camino en este maravilloso arte, “las personas siempre me admiraban por como me vestía, además hacía uno que otro trabajo de costura, lo que me motivó a dedicarme por completo y tengo dos años en esto”.

“Al principio fue complicado, ya que justo empezando llegó la pandemia del Covid-19, esto fue un momento de incertidumbre para todos, tenía apenas como tres meses que había comenzado, pero me ha ido súper bien”.

CURSO A EMPRENDEDORES

Destacó que aprovechó la pandemia para realizar cursos para emprendedores, “esto te ayuda muchísimo, te muestra las alternativas para ofrecer propuestas de valor y diferenciarte en lo que haces, allí justamente encontré el tema del patronaje, que es bastante particular, y que no es algo que incluso no todos los diseñadores manejan”.

Basada en eso, @nanadesigns.ve ha encontrado un mercado interesante, “las chaquetas que diseño siempre han marcado diferencia, he logrado encontrar la manera de hacer un buen entalle, en el caso de la ropa a medida, y en el patronaje los trajes de baño, he logrado satisfacer las necesidades de cada emprendedor, además de darle un toque diferente a cada marca”.

MÓNICA GOITIA | elsiglo