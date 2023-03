Civi Confección: Moda sin fronteras

Para Civililibeth Reyes coser se ha convertido en un escape y una nueva forma de disfrutar de los momentos agradables de la vida, y es que desde los 18 años de edad la costura ha sido su pasión, pero no fue sino hasta hace cuatro años que decidió tomarlo como un emprendimiento.

Civililibeth Reyes una emprendedora que continúa creciendo

Y es que como a la mayoría de los ciudadanos, la pandemia y el confinamiento le cambió la vida para siempre, “mi esposo murió por coronavirus, esto hizo que nuestras vidas diera un giro, ya que él era quien nos traía todo a la casa, por eso me motivé y decidí dedicarme de lleno a Civi Confección”.

Civililibeth recuerda que en sus inicios utilizaba una máquina de coser casera y se dedicaba a la ropa íntima, “hacía más que todo pantys y salía a venderlas a mis compañeras, soy servidora pública y trabajo en una empresa del Estado, allí mostraba mi mercancía y obtenía un poco de ganancia”.

“Allí empecé a reinventarme; ya no sólo hacía ropa íntima sino que empecé a probar con otras cosas, lo que me llevó a enamorarme mucho más de este mundo”.

Es por ello que decidió en el año 2022 realizar un diplomado de Diseño de Moda; “me gradué en la academia, recibí mi título, ello me ayudó y me inspiró mucho más, ya no sólo realizaba ropa interior, empecé a trabajar en ropa playera”.

Se inició realizando ropa interior y ahora confecciona todo tipo de ropa

SIENDO CONSTANTE SE LOGRAN GRANDES COSAS

Su amor por la ropa playera la llevó a especializarse en una academia de Valencia; “verme desde mis inicios hasta ahora me he dado cuenta que he crecido mucho, hago trajes de baño, pero también confecciono pijamas y ropa de vestir. Me di cuenta que dedicándole tiempo y siendo constante uno puede lograr grandes cosas”.

Debido a la gran aceptación de sus diseños, decidió expandirse y ya no sólo ofrece sus confecciones a sus amigas, sino a través de las redes sociales que sirvieron de vitrina.

“Decidí crear una cuenta en Instagram @civiconfeccion, allí empecé a mostrar los diseños que hacía y me ayudó mucho a obtener más ganancias, se me presentaron retos, me pidieron ropa de vestir y los trajes se me hicieron un poco complicados, pero siempre dispuesta a aprender”.

Mencionó que uno de los pedidos que más le ha gustado realizar fue un vestido de primera comunión, “tardé quince días en elaborarlo, lo innovador de este vestido es que es doble uso, es decir tiene una falda que se utilizó en la iglesia y después se puede quitar y queda en un vestido corto”.

Este traje para una primera comunión ha sido una de sus grandes creaciones

Te recomendamos: Dinor Collection: Una marca que se consolida

Por último, Civililibeth Reyes manifestó que lo más importante de las redes sociales es la proyección fuera de las fronteras; “hice un vestido para una chica en República Dominicana, además he hecho pijamas para Chile y otros países, si me traen un modelo y si está en mis posibilidades lo hago, pero lo que más me piden es ropa íntima y las pijamas enterizas que alumbran en la oscuridad”.

MÓNICA GOITIA | elsiglo