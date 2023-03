En vísperas de la Semana Mayor, empiezan a aparecer lo vendedores de pescado seco en el casco central de Palo Negro, siendo esta una tradición que ha pasado de generación en generación en todo el territorio venezolano.

Sin embargo, los habitantes de la zona todavía se muestran renuentes a comprar este producto debido a los altos costos que presentan, ya que muchos se ven forzados, porque tienen otras prioridades.

Lo están ofreciendo en $8

Carmen de Aguiar se acercó a preguntar precios, pero cuando le dijeron el monto desistió de su deseo de adquirirlo, ya lo están ofreciendo en $8.

“A mí me gusta mucho el pescado seco y no precisamente por la Semana Santa, pero en estos días es que los venden, pero a ese precio es imposible que lo podamos comprar este año”, explicó Aguiar, quien además afirmó que en todo Palo Negro no había conseguido este producto, pero ya empieza a ver uno que otro vendedor.

Carmen de Aguiar

Por su parte, Rafael Ortiz, considera que a medida que se vaya acercando la Semana Santa, el precio del pescado seco irá subiendo, por lo tanto, descarta la opción de comprarlo, ya que tiene otras prioridades en este momento.

“Me tengo que operar y la salud es primordial y ahorita o compro los insumos médicos que salen en $400 o compro la comida, así está la vida en Venezuela, porque en otra época, con un billete hacía el mercado y me quedaba vuelto, pero esos tiempos se acabaron”, comentó Ortiz.

El comprador también señaló que a pesar de todo aún no culmina el periodo de veda, las sardinas están apareciendo, pero caras, ya que compró un kilo en 60 bolívares.

