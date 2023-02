Mañana es la gran rifa de la moto de elsiglo

Como es tradición, el diario elsiglo llena de entusiasmo a sus lectores, quienes acudieron en masa a depositar sus cupones en el biombo este martes, todos a la expectativa de lo que ocurra el día de mañana cuando se realice la gran rifa y la suerte premie a uno de ellos con una moto 0 Km.

Una potente moto espera por usted ¿Qué esperas para participar?



Este jueves las personas podrán depositar sus cupones hasta las 12:00 del mediodía y a las 4:00 p.m. todos los aragueños conocerán el nombre del afortunado ganador o ganadora de la motocicleta cortesía del Matutino de los Valles de Aragua.



Recordemos que el último concurso se realizó en octubre del año pasado, cuando el gran premio se fue a La Pedrera conducida por la afortunada ganadora Marbry Josefina Corrales Nogales, de 34 años de edad, quien manifestó ser una fiel lectora de esta casa editorial, y es un ejemplo que cuando se tiene fe todo es posible.



Los lectores aún tienen la oportunidad de acercarse a la sede del diario elsiglo en la avenida Bolívar Oeste de Maracay, parroquia Los Tacarigua del municipio Girardot, a depositar sus cupones en el biombo. Mientras más cupones consignen en el dispositivo colocado en la recepción de avisos del edificio azul, la oportunidad de llevarse una moto de paquete es mayor.

El biombo de la suerte espera por tu cupón

En la callle

El equipo reporteril de este periódico tomó las impresiones de los maracayeros en la calle, que faltando tan poco tiempo, todavía compran el impreso para sumar más posibilidades de ganar y este es el caso de Frank Marcano, quien adquirió el periódico de un pregonero en la Av. Bolívar de Maracay.



“Claro que me voy a ganar esa moto, tengo años participando y esta vez reuní más de 100 cupones que los llevaré este jueves antes del sorteo para hacer un solo viaje con todos los tickets”, relató Marcano, quien confiesa que su página favorita es la de deporte.

Las nuevas generaciones también apuestan por el periódico impreso y por eso, Manuel Estévez, para iniciar su jornada laboral, decida comprarlo todos los días frente a su trabajo y más ahora que se acerca el sorteo de la moto 0 Km.



“Estoy muy emocionado, compré el periódico para poder obtener mi cupón y tengo otros cuatro guardados que aún me faltan por depositar, pero hoy mismo los llevo y el jueves estaré atento a las redes sociales y con el teléfono en la mano, con la esperanza de ser el ganador”, expresó Estévez.

Uno de los cupones será el ganador

Moto de elslglo

Pero muchos son los verdaderos veteranos en lo que respecta a los tradicionales concursos de este prestigioso medio de comunicación y quienes durante casi 50 años han permanecido fieles a la mejor información proporcionada desde el estado Aragua.

Argenis Aguirre por ejemplo, asegura haber participado en todas las rifas anteriores y porque sabe de la transparencia de estas, decidió hacerlo nuevamente y en esta oportunidad con 80 cupones.

Argenis Aguirre



La fidelidad de Aguirre por el diario elsiglo, lo llevó venderlo desde su negocio, así que con la ayuda de su familia y sus clientes con poca fe que le obsequiaban su ticket, quiso lanzar los dados nuevamente y pedirle al cielo poderse llevar a su casa tan necesario medio de transporte.



“Aquí estoy una vez más, lleno de suspenso y adrenalina de sólo pensar que yo pudiera ser el ganador. Mi mensaje a toda la ciudadanía es que la única forma de ganar es participando, así que hagan el esfuerzo y busquen sus cupones y al diario elsiglo le digo que siga así, entusiasmando al pueblo para que sigan comprando el periódico”, comentó Aguirre.

Por su parte, Orlando González decidió caminar desde La Cooperativa hasta la sede de esta casa editorial para llevar sus 60 cupones y rogarle a Dios que uno de ellos sea seleccionado. “Si soy yo, seré muy feliz, porque esto es muy importante para mi, ya que ese premio sería de mucha ayuda; sin embargo, le deseo suerte a todos los participantes, porque si no sale mi nombre, alguien se la tiene que ganar”, precisó.

Orlando González



También Simón Medina, residenciado en La Barraca, aseguró que lleva años participando en los concursos de elsiglo, sin dejar a un lado ninguna de las rifas anteriores y aunque nunca se ha llevado el premio mayor, la esperanza no le falta. “Yo creo que ahorita, con estos cupones que traje le voy a decir con orgullo a la gente, me gané esta moto gracias a elsiglo, porque este es el único periódico que sigue motivando a las personas a comprar el impreso”, precisó.

Simón Medina

Mañana es la gran rifa

Mañana es la gran rifa de la moto de elsiglo, sin importar la cantidad de tickets depositados por cada persona, sólo uno será el ganador, así que, con la plena certeza de que la suerte elige al indicado, Rafael Blanco acudió al edificio azul desde el sector Santa Rosa con un único cupón.

Rafael Blanco



“Yo nunca he participado en los concursos, y hoy, por cosas de la vida, traje un cupón porque un amigo me pidió el favor de traerle los suyos y tuve una corazonada, así que me atreví y quien sabe si ese es el ganador, porque para ganar se necesita un solo papelito, y si la suerte está conmigo ese será mi nombre el que lean este jueves”, expresó Blanco con entusiasmo.

Albani Gómez



Las mujeres también dicen presente, recordando además que fue una fémina la anterior ganador, siendo esta una época de mujeres luchadoras, emprendedoras y de pasos firmes y es por esta razón que Albani Gómez se cargó de fe y con 15 cupones en mano, se dirigió a la sede del Matutino de los Valles de Aragua. “Es la segunda vez que participo y espero de todo corazón ser la ganadora, necesito esa motocicleta para muchas cosas y se que elsiglo de verdad premia a sus lectores, así que decidí participar”, puntualizó.

