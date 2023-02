La cantante Madonna impactó con su físico y discurso, minutos antes de la presentación de los artistas Sam Smith y Kim Petras la ncohe de los Grammys 2023.

Madonna presentó a los artistas Sam Smith y Kim Petras. Foto cortesía

Ser una leyenda de la música, un ejemplo para varias generaciones, controversial y siempre estar en boca de todos, es una labor que solo pueden cargar con ella aquellos que amen su profesión y la defiendan por encima de cualquier tipo de críticas o haters. Madonna, la reina del pop con todas las de la ley, apareció ayer en la celebración de los Grammys con un discurso a la altura de una mujer rebelde.

Nadie esperaba la aparición estelar de la de Like a Virgin y menos para presentar la actuación de los artistas Sam Smith y Kim Petra, ambos iconos del colectivo LGTB+. Una ocasión como tal no podía pasar sin gloria, por lo que la artista tuvo su momento para poder dirigirse al público y por su puesto, dejar un discurso que será más que recordado y será uno de esos momentos icónicos que se grabaran en la retina.

La diva del pop que impactó al público con un físico cambiado y con un discurso empoderado

Vestida en un traje negro de falda larga con abertura lateral y blazer abotonada entallada con corbata incluida, la de Vogue fue uno de los grandes focos de la noche por su look andrógino que tanto se aleja de la estética de hace unos años. Su discurso fue toda una reivindicación de rebeldía y controversia pues “esto es lo que he aprendido después de 4 décadas en la música. Si te llaman sorprendente, escandalosa, que causas problemas, provocativa o peligrosa, desde luego vas por el buen camino. Así que estoy aquí para agradecer a todos los rebeldes que existen, que abren camino y reciben todos los golpes por nosotros. Debéis saber que vuestra valentía no pasa desapercibida, sois vistos y escuchados, pero sobre todo, os apreciamos”.

