Trabajadores públicos se mantienen exigiendo mejoras salariales

Este jueves nuevamente los trabajadores públicos se volcaron a las calles de la ciudad de Maracay, municipio Girardot, esto como parte de las jornadas de protestas que mantienen desde hace varios días, exigiendo reivindicaciones salariales, que les garanticen el sustento de ellos y sus familias.

Los trabajadores públicos resaltaron que es necesario un aumento de sueldo



Y es que desde muy temprano los trabajadores públicos se concentraron en la avenida Ayacucho con Bolívar de la Ciudad Jardín, desde donde arrancaron esta concentración, que entre gritos y pancartas manifestaron todas sus inconformidades.



Al respecto, Aída Martínez, presidenta del Sindicato Nacional de Trabajadores Independientes de Venezuela, manifestó que este gremio se suma a la lucha por un salario digno y un ingreso suficiente para todos los empleados públicos, jubilados y pensionados.

Aída Martínez



Asimismo, señaló que se encuentran en las calles por la lucha de las reivindicaciones salariales y un piso de protección social, “reclamamos una ley de emergencia laboral, que definitivamente ponga fin a la precarización de los trabajadores, sin ingresos para los 8 millones de los empleados del sector público y privado no se puede tener una calidad de vida, continuaremos en las calles acompañando la lucha de los trabajadores venezolanos”.

NO ES SUFICIENTE PARA VIVIR



Los jubilados y pensionados también realizaron un acompañamiento en las calles, por lo que señalaron que en la actualidad lo que devengan mensual no es suficiente para mantenerse y mucho menos para pagar los tratamientos médicos que la mayoría de ellos deben tener debido a su avanzada edad.

La marcha recorrió toda la avenida Bolívar de Maracay



En este sentido, Libia Estrella mencionó que las necesidades de todos los trabajadores son las mismas, “no tenemos un salario justo y estaremos en la calle hasta que el Gobierno dé la indexación del salario, nosotros los jubilados nos estamos muriendo de hambre y el que se muera entonces no tenemos dinero para enterrarlo”.

Graciela Aguada



De igual forma, Graciela Aguada indicó que el sueldo no alcanza ni para comprar un medio cartón de huevos, “sin hablar de las pastillas de la tensión, no tenemos HCM, un sueldo de 130 bolívares mensual es una grosería para vivir, el seguro funerario no cubre ni la urna, estamos caóticos y nos estamos muriendo, ya no aguantamos más esta situación”.

MANIFESTAR INCOMODIDAD



Asimismo, José Gregorio Hernández precisó que todos los sectores de la sociedad decidieron manifestar en las calles su inconformidad por las condiciones salariales, “estamos haciendo el acompañamiento ya que todo lo que están exigiendo es verdaderamente una necesidad, reivindicaciones salariales, mejoras de las condiciones de trabajo, ya que las escuelas se encuentran deterioradas, así como el sector salud”.

José Gregorio Hernández



Por su parte, Yolis Bera resaltó que los docentes rechazan el horario mosaico que se les está proponiendo y se mantendrán en las calles por unos mejores sueldos y salarios, “necesario que el salario nos alcance para la canasta básica, además de un horario completo, queremos calidad educativa no cantidad”.



Bera señaló que además es necesario que se les devuelva todo lo que les han quitado, “como es el caso de las primas, queremos que el Ejecutivo nacional dé respuesta y hasta que no lo haga, no vamos a retomar las aulas, no daremos clases ni online ni presencial, hasta que el presidente Maduro no se pronuncie”.

LA LUCHA ES LA CALLE



Los representantes de los diferentes gremios profesionales de la región aragüeña se mantuvieron en las calles este jueves, donde señalaron que la lucha por una mejor calidad de vida es en la calle, y no descansarán hasta obtener respuestas a todos sus problemas.

Yolis Bera



En este sentido, Raúl Maldonado, secretario general de la Federación de Trabajadores del estado Aragua, manifestó que los trabajadores venezolanos se encuentran dando una demostración de fuerza y organización en razón de la protesta.



“Este es una muestra del rechazo de las políticas económicas del Gobierno de Nicolás Maduro, la clase trabajadora, los educadores, le estamos diciendo al Gobierno que estamos dispuestos a mantenernos en las calles hasta que no se mejoren nuestras condiciones salariales y laborales para todos los sectores”.

UN SALARIO DIGNO PARA VIVIR



Maldonado destacó que todos los empleados, tanto públicos como privados, necesitan un salario digno para vivir, “la superinflación está por encima del 300%, esto nos tiene pasando muchas necesidades y es necesario que nos escuchen y solucionen nuestros problemas”.



De igual forma, Elvis Marín, presidente del Sindicato Único de la Salud, destacó que necesitan un salario productivo y digno, en la actualidad sólo devengan un salario que se queda estancado, “todos los sectores a nivel nacional queremos un salario abundante para todos”.

Elvis Marín



Destacó que el gremio de la salud se encuentra trabajando con las uñas, “este es el gremio más precario que puede existir, nuestros pacientes deben pagar todos los medicamentos e insumos que necesitan, no es que se roban los insumos, es que simplemente no se surten como deben hacerlo”.



Marín precisó que la salud en el país está privatizada, “esto debido a que todos los pacientes deben salir a comprar los medicamentos e insumos necesarios, pero además tenemos un personal que sólo gana 7 dólares mensuales que no alcanza para nada”.

DOCUMENTO ENTREGADO EN LA GOBERNACIÓN



En esta oportunidad la concentración de los trabajadores finalizó en la Gobernación del estado Bolivariano de Aragua, y aunque un cordón de la Policía Bolivariana de Aragua, Policía Nacional Bolivariana y Guardia Nacional, impidieron que llegaran hasta la sede, se les permitió el acceso a un grupo de trabajadores.

Funcionarios policiales resguardaron a los protestantes



Se encontraba una representación de los jubilados y pensionados, docentes y estudiantes de la Universidad Central de Venezuela, Universidad de Carabobo y Universidad Pedagógica Experimental Libertador, quienes fueron recibidos por el secretario general de gobierno, G/D Pedro Luis Álvarez Bellorín.



En este sentido, Niuman Páez, presidente de la Asociación de Profesores de la UPEL Maracay, manifestó que durante el encuentro la autoridad de la jurisdicción aragüeña, le plantearon las diferentes circunstancias que ha llevado a los trabajadores a las calles.



“La primera es la precarización del salario y la destrucción del ahorro al sector laboral venezolano, por eso nosotros exigimos y solicitamos que exista una política clara para la recuperación del salario, que es el ingreso real de las familias venezolanas, por lo tanto también solicitamos un cambio en el modelo económico, ya que es insostenible cualquier aumento salarial que no esté enmarcado en la recuperación de la economía”.

TRABAJADORES PÚBLICOS



Asimismo, Páez recalcó que se debe hacer un ajuste salarial de emergencia, el cual sea viable y permita recuperar el ingreso, esto es parte de las peticiones, “le hicimos saber a la ciudadana gobernadora a través del secretario de gobierno que repudiamos toda amenaza contra las manifestaciones, y se nos garantizó que no iban a ocurrir más amenazas y se nos iba a proteger”.

Los trabajadores mencionaron que continuarán en las calles



Páez destacó que también conversaron sobre el mal estado de la planta física tanto de las universidades como de los hospitales, “el Secretario de Gobierno nos indicó que la gobernadora Karina Carpio le iba a hacer saber al presidente Nicolás Maduro sobre la situación y además se reunirá con los representantes de cada gremio para que en la medida que ellos tengan, poder solucionar”.



Además, Páez manifestó que las autoridades mencionaron que en materia salarial ellos no tienen solución, “pero si pueden informar a las autoridades nacionales sobre el malestar, de igual forma nos indicaron que van a atender los casos de las infraestructuras y mencionaron que el gobierno de Aragua está haciendo una inversión grande en materia de salud”.

También te puede interesar: Docentes continúan en las calles por un salario digno



Por último, recalcó que los trabajadores de Aragua y Venezuela tienen un plan y el mismo consiste en llenar las neveras y poder garantizar educación, salud y recreación, “esto en respuesta a las declaraciones de la vicepresidenta Delcy Rodríguez, quien indicó que había un plan de desestabilización en el país, pero el plan de nosotros los trabajadores públicos simplemente es conseguir una mejor calidad de vida”.

MÓNICA GOITIA | elsiglo

fotos | JOEL ZAPATA