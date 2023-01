Docentes continúan en las calles por un salario digno

Docentes del municipio Ezequiel Zamora, estado Aragua, volvieron a salir a las calles de Villa de Cura, para exigir pacíficamente mejoras salariales a las autoridades gubernamentales.

Los educadores volvieron a las calles pidiendo aumento salarial

Docentes

Pero en esta ocasión se trasladaron desde el centro de la localidad y llegaron hasta la avenida Lisandro Alvarado, donde con pancartas y consignas hicieron sentir su malestar a los conductores y transeúntes que pasaban.

Ciertamente, los educadores ya van para dos semanas en estas movilizaciones, y para lo que queda de semana tienen planificado realizar otras actividades distintas, para así mantenerse activos en las calles.

En este sentido, la docente Angelina González informó que para hoy realizarán una visita al Asilo Santo Domingo, en donde aparte de solicitar sus derechos laborales, aprovecharán para hacer una labor social con la comunidad.

“Salimos desde la plaza El Águila y vamos a ir al Ancianato donde vamos hacer labor social, vamos a estar con ellos y le entregaremos una cesta con alimentos”, dijo la docente.

Asimismo aclaró que los pancartazos continuarán desarrollándose por lo que resta de semana, así como las marchas por la localidad para seguir la lucha hasta alcanzar los objetivos.

“En este gremio estamos todos unidos, pidiendo por tantas cosas que nos han quitado y ya es hora. Esta es la segunda semana donde estamos pidiendo un salario digno, estamos pasando muchas carencias”, expresó González.

Destacó que todos los gremios de todas las regiones de Venezuela, están uniendo esfuerzos para seguir manifestando por un salario digno. “Estamos protestando por nuestros derechos, estamos amparados por las leyes, no estamos en la calle porque queremos estar, queremos estar para hacer presión”, puntualizó.

Apoyo de los representantes

La docente Angelina González explicó además que los educadores del Preescolar Nacional Bolivariano “Los Tanques”, tienen un considerable respaldo de los representantes, asegurando que ellos entienden las carencias y necesidades que padecen.

Angelina González, docente

Ya hemos aguantado muchísimo, somos padres de familia y estamos pasando muchas carencias en nuestros hogares, ya es hora de que el pueblo nos oiga, se una, para ver si Dios quiere tengamos el sueldo digno que necesitamos.

“Los representantes están conscientes de que no es que no queremos darle clases, nosotros queremos estar con nuestros niños, más que todo en este país que nos necesita, para tener una buena educación. Pero cómo vamos a dar una buena educación si no tenemos para el pasaje, si ni siquiera tenemos para los alimentos, con hambre ni se enseña ni se aprende”, manifestó la educadora.

Finalmente expresó que hasta los momentos la Alcaldía del municipio no han entablado conversaciones con ellos para mediar sus inquietudes.

“Entonces nosotros estamos dando la cara por nuestro Preescolar y muchos docentes de otras instituciones. Quisiéramos dar clases, pero si desmayamos no vamos a cumplir nuestro objetivo, entonces la idea es unirnos”, sentenció González.

LINO HIDALGO | elsiglo