El derecho David Ramos lideró el blanqueo de los Tigres de Aragua 7 a 0 sobre los Navegantes del Magallanes en Maracay.

El derecho lanzó primores en 6.1 entradas de labor sin recibir carreras, bajo la dirección de nada más y nada menos que de su hermano mayor, el grandeliga, Wilson Ramos.



Apenas los dos únicos indiscutibles del compromiso fueron los permitidos por Ramos, quien demostró a lo grande el porque fue la primera escogencia de la gerencia bengalí en el Draft de refuerzos.



Los hermanos Ramos no compartían un mismo line up desde el Round Robin de la temporada 2014-2015, incluso en una ocasión se les unió su tercer hermano, el también receptor Natanael Ramos.

Talento impresionante



“Él me demostró un talento impresionante”, manifestó Wilson Ramos. “Las cosas salieron bien, estuvimos en la misma página, no me falló los pitcheos y cuando él lanza la pelota en donde quiere tirarla hace bastante daño”.

David conversó con su hermano Wilson dentro de la cueva antes del inicio del compromiso, donde el careta con experiencia en Grandes Ligas le pidió que enfocara sus lanzamientos en el lugar donde le enseñara la mascota. “Me dejé guiar por él, fue una bendición tenerlo detrás del home, es un catcher que respeto mucho por su experiencia”, finalizó.



Por su parte, el careta bengalí halagó toda la temporada que ha tenido su hermano con los Bravos de Margarita y agregó que no fue coincidencia los números que dejó en la ronda regular y fue precisamente por eso que motivó a la gerencia aragüeña tomarlo en el primer pick del Draft.

