Los botes de aguas servidas se apoderaron de la vereda 65

Entre las múltiples problemáticas que se presentan en la vereda 65 del sector Las Acacias, municipio Girardot, el colapso de las aguas servidas es la que más preocupa a los habitantes, quienes temen que la situación se convierta en un grave problema de salud pública, ya que viven entre mal olor y contaminación.

Las aguas residuales quedan estancadas en los huecos ocasionando criaderos de mosquitos

Los vecinos aseguraron que dicha situación ya ha ocasionado que muchos residentes de la zona, en su mayoría adultos mayores, presenten algún cuadro infeccioso, por lo que hacen un llamado a las autoridades competentes a dar pronta solución.

Al respecto, Ana Pérez, afectada, indicó que dicha situación se registró desde hace más de un mes, lo que ha perjudicado la estabilidad y buen vivir tanto de las personas que ahí residen como la de los transeúntes.

El mal olor aqueja a los vecinos de la vereda 65

“Yo estoy afónica producto de esa misma situación. Hasta el momento nadie ha venido ni siquiera a revisar, yo en particular no he visto movimiento de arreglar eso, el olor es insoportable, sobre todo las casas aledañas a la problemática”, aseveró.

Asimismo, destacó que como comunidad se han organizado, dirigiéndose hasta los organismos competentes con la finalidad de denunciar los botes de agua, pero nadie los toma en cuenta, señalando que han sido olvidados por las autoridades.

Ana Pérez

Por su parte, Andrés Oliveros denunció que hace algunas semanas se llevaron a cabo algunos trabajos de reparación de una avería en la avenida Fuerzas Aéreas y ninguna autoridad u organismo se acercaron a escuchar las quejas de los vecinos de dicha vereda, “nadie se acercó a pesar que le hicimos llegar nuestras quejas. No sabemos el motivo de la obstrucción, tienen que destapar para ver qué hay que hacer, pero mientras nadie venga todo seguirá igual”, condenó.

Por otro lado, Gubert Rivera señaló que a raíz de lo botes de aguas, las calles han comenzado a hundirse, temiendo de que alguna moto o carro caiga en los huecos y ocurra un accidente.

Andrés Oliveros

“Cuando llueve los huecos se llenan de agua y no se ven, esta es una vía principal, pasan muchos vehículos, en las noches esto está oscuro y es un peligro, si sigue cediendo acabará con toda la tubería porque las aguas negras comenzarán a brotar desde arriba”, sentenció.

Finalmente, espera que con la ayuda de los medios de comunicación los organismos correspondientes tomen cartas en el asunto y les ayuden a solventar las problemáticas presentes en este sector maracayero, para así poder pasar unas navidades felices y sin temor a enfermase.

