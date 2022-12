Se desbordaron las cloacas pero escasea el vital líquido

Mientras las aguas servidas recorren casi todas las calles y veredas de la urbanización La Ovallera en el municipio Libertador, dentro los hogares el vital líquido se ausenta, ya que a pesar de que los vecinos aseguran que regularmente les llega el agua, esta viene sumamente sucia, razón por la cual es imposible utilizarla para el consumo humano.

Las cloacas recorren casi todas las calles y veredas de La Ovallera



Mariel Riera vive en la vereda 10, entre las calles 1 y 4, una de las zonas más afectadas con la problemática de las aguas residuales y asegura que esta situación se presenta desde hace seis meses y todavía siguen esperando a que los entes competentes den alguna respuesta.



“Hace dos meses vino una cuadrilla de la Alcaldía y metieron un Hidrojet, pero nos dijeron que habrá que romper la vereda, después de eso no supimos más nada, ellos dicen que quienes deben resolver esto son los de Hidrocentro Maracay, porque estamos conectados con ellos y no con Libertador”, relató Riera.

Mariel Riera



Asimismo, esta habitante de la comunidad expresó su preocupación porque muchos niños y adultos mayores se han enfermado a causa de la contaminación reinante en el lugar, por lo que hace un llamado a que los organismos se aboquen a dar solución.

Calle 3 de La Ovallera inundada con aguas servidas



Esta es la misma preocupación de Gleisy Aray, otra de las vecinas de la vereda 10, donde ya se está presentando un hundimiento en el concreto en la zona donde las tuberías se encuentran colapsadas. “Eso es un olor horrible, ojalá esto se solucione rápido, porque aquí hay muchos niños que juegan y personas asmáticas que ya no soportan esta situación y nosotros queremos pasar navidades sin esas aguas sucias aquí”.

AGUA POTABLE



Sin embargo, hay otra problemática que aqueja a estos vecinos, y es la falta de agua potable. “Ahorita no hay agua, por eso las calles no están tan inundadas de cloacas, aunque si llega, aquí el agua no es muy buena, no sirve para beber ni cocinar, porque viene demasiado sucia.

Vecinos de La Ovallera caminan hasta Ciudad Socialista en busca de agua potable



Las aguas blancas de La Ovallera vienen del Acueducto Regional del Centro, sin embargo, pasan varios días y cuando llega sólo sirve para realizar los quehaceres del hogar. “Tenemos que comprar botellones todos los días y cuando no hay con que comprar, toca caminar hasta la Ciudad Socialista a buscar agua limpia”, continuó Aray.

Gleisy Aray



Por su parte, Eduviges Magallanes comentó que cada vez que hay algún problema con el suministro de agua potable en Maracay, las personas de este sector se quedan sin el vital líquido por varios días. “Ahorita estamos sin agua desde el lunes en la tarde, pero igualito aquí siempre hay que comprar botellones a 4,50 bolívares cada uno, porque el agua viene sucia y son dos o tres diarios para poder subsistir”, precisó.



En cuanto al problema de las aguas servidas, Magallanes aclaró que la raíz del problema es un colector que se fue en la vereda 10 y trancó todo y eso provoca que las cloacas recorran varias calles; sin embargo, en el caso de la calle del colegio la tubería principal está tapada”.

Eduviges Magallanes



Del mismo modo hizo hincapié en que Hidrocentro Maracay ha hecho caso omiso al llamado que se les ha hecho en reiteradas oportunidades. “Incluso con los ingenieros de la Alcaldía de Libertador hemos llamado a esa gente y no nos prestan atención y esto les compete a ellos, porque son los que tienen los planos originales de las tuberías”, insistió Magallanes.

CHIQUINQUIRÁ RIVERO | elsiglo