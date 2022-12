Las Tejerías se reinventa y continúa surgiendo

Las Tejerías, municipio Santos Michelena, en el eje Este del estado Aragua, este mes de diciembre, a pesar de todas las adversidades, comienza a mostrar una cara marcada por la resiliencia y la empatía de personas que a diario dejan a un lado su dolor, para comenzar como reza el argot popular: “Desde cero”, en una tierra que en mucho de los casos, los vio nacer, crecer y cumplir fases de su ciclo de vida.

Un ambiente renovado se siente en Las Tejerías



Y es que para nadie es un secreto que esta entidad, nombrada por muchos como la “Puerta de Aragua”, fue golpeada desde hace setenta y tres días por una de las tragedias naturales más sentidas, no sólo en el estado Aragua, sino en toda Venezuela, pues se llevó consigo cientos de viviendas, áreas comerciales, empresas, infraestructuras, industrias y el peor de los casos familias; en estas últimas hasta hoy sus afectos sienten la ausencia de los suyos, quienes “desde algún lugar los siguen acompañando”.



Sin embargo, la presencia de los funcionarios adscritos a los distintos organismos de seguridad del Estado, que se mantienen realizando las diversas labores, en pro de seguir construyendo una mejor Tejerías, funcionan a la perfección para que los ciudadanos, quienes aún se sienten devastados, tomen fuerzas o las saquen de donde no las tienen, para seguir saliendo adelante y sobreponiéndose ante las adversidades que dejó aquella fatídica noche del 8 de octubre, donde las precipitaciones, las corrientes de agua, los escombros, lodo, árboles y el dolor fueron el factor denominador.

Las cuadrillas trabajan en los últimos detalles



La recordada quebrada de Los Patos, una de las cinco, que se desbordaron afectando un aproximado de 21 sectores y que llegó hasta la calle principal de Las Tejerías, muestra avances significativos; con barandas altas en la zona centro y con una profundidad considerable por las labores de la maquinaria pesada. Todos estos aspectos ofrecen sensación de tranquilidad en los ciudadanos y hasta el momento se ha mantenido.



De la misma forma, los módulos de atención, control y el del Estado, se encuentran en muchos sectores elevando el panorama de orden, que para los tejerieños es necesario, pues les permite sentirse atendidos y que hasta cierto punto no están solos, esto tomando en cuenta que la expectativa de que pueda ocurrir un evento negativo nuevamente, aunque ha disminuido, sigue presente.



El apoyo y la solidaridad de las personas, tanto de la jurisdicción, como de vecinos de otras entidades, continúan llegando a las zonas afectadas, ofreciéndoles el apoyo, con dotaciones de alimentos, agua, ropa, calzado, atención psicológica, médica y hasta de distracción, tanto es el respaldo que están percibiendo que en las calles se escucha: “Nunca habíamos visto tanta ayuda, tanta comida a la vez. El agradecimiento que sentimos es grande”.

LOS ENTES SE MANTIENEN PRESENTES EN LAS TEJERÍAS



El puesto de control ubicado en las adyacencias de la Alcaldía del municipio Santos Michelena, ha permanecido durante estos dos meses en constante movimiento, albergando a los diferentes actores políticos, quienes sin importar hora están al pendiente de lo que se registra en la localidad.

Los nuevos puentes están siendo instalados



Nicolás Maduro, presidente de la República Bolivariana de Venezuela, en compañía de Delcy Rodríguez, vicepresidenta, Diosdado Cabello, primer Vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), gabinete de gobierno, ministros y diputados de la Asamblea Nacional, tanto del oficialismo, como de la oposición, siguen sin distinción apoyando a estos ciudadanos, quienes mantienen hasta el momento en sus rostros, temor, impacto y expectativa del cuadro que deben manejar en adelante.

FUNCIONAMIENTO DEL PARQUE EMPRESARIAL



La Zona Industrial de Las Tejerías, una de las más grandes del estado Aragua, que resultó severamente afectada, actualmente se va levantando de a poco, pero con pasos firmes, con trabajos de limpieza y recuperación, que han abordado calles e industrias, esto sin dejar un lado, la ayuda del propio personal, que con el sentimiento de propiedad a flor de piel, dan todo por los sitios que les brindan el sustento de sus familias.

Un puesto de verduras muestra el resurgir de la actividad comercial



Asimismo, las más de treinta empresas que reportaron pérdida total, ya están encaminadas, en el marco de la “Operación Renacer”, puesta en marcha por el Gobierno nacional, en aras de fortalecer nuevamente el área industrial de esta parte del Este aragüeño. Vale destacar, que las empresas están realizando el pago de nómina a sus empleados y les siguen brindando atención psicológica.

AGRADECIMIENTO ES EL VALOR MÁS NOTABLE



El cuadro que han vivido los residentes de Santos Michelena ha sido duro, pero pese a eso, son cientos los ciudadanos, quienes aseguran que el agradecimiento es su bandera y más cuando están palpando la ayuda que se les ha brindado, sea por parte de las autoridades o las demás personas, por tanto en estos dos meses, es mucho lo que buscan de reconocer.



La señora Iris Martínez, quien es damnificada del sector Castor Nieves Ríos, mientras hacía la venta de sus productos en la avenida principal, mencionó sentirse muy tranquila y agradecida por todo lo que tanto ella, como toda la comunidad han recibido en este corto tiempo.

Iris Martínez



“Para todo lo que pasamos, esperaba que Las Tejerías quedara devastada por más tiempo, pero no fue así, van dos meses y contando; y lo que hemos visto es avance en los trabajos; eso nos incentiva a seguir adelante, a buscar la manera de uno tratar de quitarse la tristeza y volver a levantarse. Ya veo mi Tejerías más paradita y eso no tengo manera de retribuirlo. Lo único que nos hace falta y que sé que será así, es nuestra vivienda a los que todavía faltamos, de resto, todo está avanzando”.

Carlos Martínez



Del mismo modo, Carlos Martínez, cuando se encontraba realizando algunas compras, agregó: “No nos podemos quejar de que no nos han ayudado, porque es mentira, todo está funcionando de poquito, en poquito, pero con efectividad; los servicio públicos se han ido restableciendo, a veces tenemos problemas con el agua, no las quitan unos días, no las ponen otros, pero nosotros entendemos y no nos dejan así, nos llevan camiones para que solucionemos. De verdad han sido correspondidos. El área comercial se está comenzando a mover, todavía hay quienes están esperando por los créditos, pero confiamos que así será”.

Elvia Peña



La señora Elvia Peña, quien estaba realizando el pago de algunas frutas y verduras, señaló con respecto al tema: “Lo que vivimos fue muy fuerte, estuviésemos cerca de las áreas afectadas o no, porque aquí todos somos cercanos, pero lo que he visto es que todo se está comenzando a normalizar y lo que no, lo están arreglando, por todos lados se ven personas trabajando y le estamos viendo una nueva cara a Las Tejerías, quizás distinta a la que estábamos acostumbrados, pero es un rostro de renacer, porque aquí está volviendo a nacer todo y todos. Tenemos que agradecer por el apoyo a los entes y a las personas, quienes no nos han dejado solos. Lo único que pediríamos, es que se apresuren en lo posible para entregar las viviendas que faltan; sabemos que han beneficiado con casas por lo menos 50% de los afectados, entonces, hay que terminar de pasar eso, para todos recibir una mejor navidad y año nuevo”.

Clemencia Moreno



Para finalizar la senda investigativa, Clemencia Moreno, comerciante de Las Tejerías dijo: “Se ha visto lo que están haciendo, esto es para que todavía estuvieran sacando barro y actuaron con rapidez, los servicios básicos están funcionando, quizás con algunas fallas, pero son entendibles y a nivel comercial todo va en ascenso; como comerciante fui reasignada a un nuevo sitio y las ventas han estado buenas, a pesar de las circunstancias. Esperemos que las respuestas sigan y que nos cumplan lo que nos han prometido. Van por buen camino, la confianza la tienen”.

DANIEL MELLADO | elsiglo