Colapso de cloacas genera socavamiento en calle Tamanaco

Los habitantes de la calle Tamanaco del sector La Atascosa, municipio Libertador, están preocupados por el socavamiento de la referida arteria vial, en donde aseguran que esto es debido al colapso de las aguas servidas en la zona.

Las calles se están deteriorando por el colapso de las cloacas



En este sentido, María Elena Giro expresó que esta situación ya va para más de un año, incrementando su preocupación, ya que aparte de afectar la vialidad, está perjudicando el interior de los hogares de esa parte de la comunidad.

María Elena Giro



“Las cloacas están malísimas, ese socavamiento es por las tuberías de aguas servidas, cada día se están trancando más calles por esto”, expresó la ciudadana.



Asimismo, se le consultó si las autoridades competentes están en conocimiento de la situación, en donde aseguró que a ella no le han consultado nada. “No sé si han venido”, dijo.

SIN SERVICIO DE INTERNET



En otro orden de ideas, Giro comentó que no cuentan con el servicio de telefonía e Internet de la empresa Cantv, siendo este caso denunciado decenas de veces, pero nunca han atendido.

El servicio de Internet y telefonía brilla por su ausencia



“Aquí no tenemos Internet ni teléfono, y ya hemos hecho todo lo posible por buscarle solución, y de verdad nada nos ha funcionado”, explicó.



Del mismo modo expresó otro ciudadano que se encontraba pintando el frente de su casa, afirmando que desde hace años desapareció el servicio. “Eso no sirve, y me consta que han hecho esfuerzos para intentar restablecer la telefonía y el Internet”, dijo el hombre que no reveló su identidad.

Es importante destacar que se vio una calle totalmente deteriorada, y los huecos que se están generando por el colapso de las tuberías de aguas servidas, están siendo rellenados con tierra o piedras, y ponen en el medio un caucho para que los conductores no caigan con sus vehículos en ellos.



Los habitantes aseguran que cuentan con alumbrado público y agua potable, pero piden a las autoridades competentes, para que se aboquen en solventar las problemáticas de las aguas servidas y de la vialidad, ya que está afectando su calidad de vida.

LINO HIDALGO | elsiglo