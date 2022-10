Novato del año de la Superliga de Baloncesto

El regreso de los Toros de Aragua al tabloncillo profesional en la Superliga Profesional de Baloncesto, sirvió para que la organización apostara por la sangre joven, por una nueva camada de jugadores que en los próximos años eleven al equipo al más alto nivel del torneo.

Edson Tovar agradeció la oportunidad que le brindó la gerencia de Toros de Aragua



Esta renovación le presentó al mundo del baloncesto a un joven de 17 años, oriundo de La Isabelica, en la ciudad de Valencia, capital del estado Carabobo, este joven, se ganó un puesto en el equipo por medio de un try out, posteriormente se ganó la titularidad con base en el trabajo de cada día y este trabajo él permitió ser electo por la Superliga el Novato del Año y Jugador joven del torneo.



El carabobeño disputó 24 encuentros, dejando promedios de 15.1 puntos, 3 rebotes, 2.5 asistencias y 2.3 robos (segundo en la liga), jugando 27 minutos por partido y registrando un Índice de Valoración de 261.



Todo esto lo convirtió en la pieza más destacada del equipo y sobre quien girará la reestructuración del conjunto astado para el futuro.

De visita en la sala de redacción de elsiglo, Edson Tovar, aún se muestra sorprendido por esta designación, ya que con tan solo 17 años, las expectativas del jugador no apuntaban a estos reconocimientos.



“Me siento muy contento, aún no lo puedo creer, cada vez que me siento a evaluar este momento tengo que darle las gracias al coach Alfredo Madrid, a la organización Toros de Aragua por la organización y a la fanaticada por el apoyo que me brindó en cada encuentro que disputamos como locales, cada vez que me alentaban en las calles, era un estímulo para seguir dando lo mejor por el equipo”, señaló el novato del año.

MUCHO CRECIMIENTO EN UNA TEMPORADA



Para el homenajeado, esta temporada le ha permitido crecer mucho como basquetbolista, ya que el solo hecho de haberse ganado la titularidad en el equipo le permitió tener una visión amplia de cada encuentro, “durante cada encuentro sostuve muchos roces con jugadores de más experiencia, contra jugadores importados y criollos, todo esto me permitió mejorar mi juego y me obligó a encontrar la forma de seguir creciendo para ayudar al equipo”, explicó



Recordó Tovar que nunca pensó que iba a recibir tantas oportunidades, a su llegada al equipo sabía que debía aprovechar cada espacio que tuviera para destacar, afortunadamente para el equipo, así lo hizo y hoy Toros de Aragua tiene en sus filas un jugador de mucha proyección.



“Llegue al conjunto con la mentalidad de aprovechar cada oportunidad, sabía que tenía que mostrar lo que puedo hacer en el tabloncillo, ya que era mi primera vez como profesional, la dedicación y constancia me han demostrado que trabajar duro tiene su recompensa”, expresó.



Destacó Tovar, que los primeros encuentros fueron de mucha responsabilidad, que fui administrándola con la ayuda del cuerpo técnico y con el pasar de los días fui sintiéndome más cómodo hasta que pude implantar mi juego.



A juicio del Novato del Año, al llegar al equipo pensó que la plantilla tendría jugadores que asumieran la responsabilidad y al verse rodeados de muchos jugadores, igual de jóvenes que él, debido asumir el liderazgo cuando le tocó.

MANEJANDO LA PRESIÓN



A medida que el juego de Tovar se hacía sentir en la liga, la planificación de los equipos cambiaba y el jugador al que había que frenar era Edson Tovar, esto causó una especie de angustia en el joven que durante varias fechas lo sacaba de concentración y aumentaba la ansiedad en su juego.



“Tuve que hablar con el coach Alfredo Madrid y plantearle esta situación, ya que nunca me había pasado que todos los rivales se esforzaran para detenerme, satisfactoriamente el técnico junto a los entrenadores me pudieron aconsejar y canalizar la presión que sentía para recuperar mi juego y seguir aportando en la causa de los Toros”, recordó Tovar.



Para el adolescente esta primera temporada en el baloncesto profesional fue una gran oportunidad, ya que le permitió jugar con muchos de sus ídolos como el caso de los jugadores de Trotamundos de Carabobo David Cubillán, Néstor Colmenares y Miguel Marriaga.

RECONOCIMIENTO DE LA LIGA



Aún con mucha emoción en sus palabras, Tovar señala que este reconocimiento le ha permitido saber que hay muchas personas que lo estiman en la liga.



“He recibido muchas felicitaciones de grandes jugadores de la liga, de jugadores élite de nuestro baloncesto e incluso en muchos importados con los que pude compartir durante el torneo, espero seguir trabajando duro para que vengan más reconocimientos durante mi carrera”, exclamó el jugador.

La misma situación se vive en su seno familiar, donde persiste la emoción por este logro, “toda mi familia está feliz por este premio, y tengo que compartirlo con ellos, porque son mi apoyo y mi soporte durante mi corta carrera”, señaló.

PREPARÁNDOSE PARA EL FUTURO



A pesar de la dolorosa eliminación de Toros de Aragua, Tovar no ha dejado de trabajar, actualmente está dedicado al mejoramiento físico de la mano de su entrenador personal, Ricardo López, y se ha puesto como meta aumentar su masa muscular para mejorar su rendimiento físico.



“He recibido algunas ofertas para jugar en el exterior y las estoy evaluando, ya que quiero seguir con mis estudios, esto me impide abandonar el país en estos momentos”, informó.



Asimismo, este estatus de figura profesional le ha permitido al joven convertirse en un ejemplo para la muchachada carabobeña, “constantemente estoy presente en charlas y clínicas donde orientamos a los chamos para que mejoren, se entreguen y sientan el uniforme, de igual forma, les dejo como consejo que nunca se rinda y trabajen duro por sus sueños”, concluyó el jugador.

UNA FINAL ELÉCTRICA



Para Tovar su primera participación en la Superliga Profesional de Baloncesto le permitió conocer un poco más a los jugadores, los esquemas de juego y el ritmo de cada encuentro, por este motivo, al evaluar la serie final entre Cocodrilos de Caracas y Trotamundos de Carabobo, explicó que los dos conjuntos están muy parejos, bien estructurados, con directores técnicos de mucha calidad en pocas palabras, el equipo que cometa menos errores será quien se lleve el campeonato.

MAURICIO BOLÍVAR | elsiglo