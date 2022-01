Reinó la soledad en los puntos de recolección de firmas

La jornada de recolección de firmas para activar el Referéndum Revocatorio que se efectúo este miércoles en todo el país estuvo marcada por la baja participación de los votantes maracayeros, notándose en la poca afluencia de los solicitantes en los diferentes puntos de recolección establecidos por el Consejo Nacional Electoral (CNE) en la región.

Específicamente en los municipios Girardot y Mario Briceño Iragorry, fue predominante la soledad en los centros puestos por el ente comicial, donde algunos ciudadanos y factores políticos aseguraron que no estaban dadas las condiciones para que dicho proceso se llevara a cabo exitosamente en el lapso de tiempo establecido por el CNE.

Sin embargo, otros dicen que esta era una manera para expresar el descontento por la actual gestión presidencial, en la cual se debía aprovechar esta oportunidad.

Además, algunas organizaciones que apoyaron en que se realizara esta recolección de firmas, aseguran que hubo muchas irregularidades durante el mismo, en la cual aseveran que los puntos no abrieron a las 6:00 a.m., tal como lo estableció el ente comicial.

LA VOLUNTAD CIUDADANA QUE FUE A FIRMAR

En este sentido, Zoraida Nieves, quien participó en esta jornada, considera que es necesario salir de Maduro, ya que a su juicio la cosa se pone más difícil cada día en Venezuela en muchos aspectos.

"Estoy aquí porque verdaderamente quiero salir de esto, porque cada día así tu trabajes, cada día es difícil hasta para comer. Hoy vi una información de dos personas ancianas y profesionales en Mérida que se murieron de hambre y eran ancianos, y el Gobierno amén, prometiendo y no hacen nada", expresó la ciudadana.

No obstante, vio con preocupación la poca cantidad de mesas habilitadas en la ciudad de Maracay, y el tiempo establecido por el ente electoral, considerando que es insuficiente para que se llegue a la meta establecida que es recoger el 20% del padrón electoral en Aragua y Venezuela.

"Lamentablemente veo que son muy pocos los espacios para que hoy podamos reunir toda la cantidad de personas que necesitamos, se necesitan más días para que se recopile la cantidad de firmas, de lo contrario no se hará", precisó Nieves.



Del mismo modo piensa Miguel Morgado, quien considera que con un solo día no es suficiente para recoger la manifestación de voluntades. "Es difícil que se haga, pero aquí estoy intentándolo", comentó.

Por su parte, Herminia Marcano participó en el proceso con la el propósito para darle a Venezuela un rumbo mejor. "Este país tiene que mejorar, ya está bueno de tanta burla", expresó.

Con respecto al proceso, vio que fue rápido, en donde los funcionarios del CNE, que eran custodiados por efectivos de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB), sólo le pedían la cédula laminada y poner la huella dactilar.

Sin embargo, Pedro Esqueda señaló que no le pareció justo que los puntos de recolección estuvieran escondidos. "Porque todos tenemos derecho a participar y eso debería estar en el medio de la plaza Bolívar, nosotros no estamos robando a nadie", explicó.

Por su parte, Maribel Delgado afirmó que acudió a estos puntos con el fin de darle una salida a la crisis social que atraviesa el país. "A ver si hay una manera para salir de este gobierno, no hay opciones, vamos si lo lograremos aquí, esperemos que con este esfuerzo se logre, es lo que uno quiere", dijo la maracayera.

Así también lo expresó Ramona Palacios, quien considera que se realicen cambios para el bien de la nación. "Estamos en procesos de cierre, y aspiro que este proceso sea para bien, porque Venezuela es un país muy importante en el mundo", añadió.

Desde tempranas horas de la mañana se pudo observar a decenas de ciudadanos que llegaban de forma esporádica a los mencionados puntos, a expresar su voluntad de activar dicho proceso electoral, en la cual muchos estaban conscientes de que no se iba a concretar, pero aseguraron que por algo se debe comenzar.

"SI NO HACEMOS NADA NO HABRÁ SOLUCIONES"

Hay que destacar que gran parte de los detractores al gobierno de Nicolás Maduro, asumieron su postura para no participar en esta recolección de firmas para activar el Referéndum Revocatorio, ya que consideran que es prioridad para algunos, llegar a un acuerdo unitario para las elecciones presidenciales del 2024.

No fue el caso del coordinador Regional de Primero Justicia en Aragua, Rodrigo Campos, quien estando conciente de que la unidad debe llegar a un acuerdo para alcanzar cambios en el país, asumió una postura personal y un acto de rebeldía en expresar su voluntad para se active el referéndum, ya que a su criterio hay que estar en actividad para que se logren las transformaciones que necesita el país.

"Yo creo que la política se compone de gesto y de mensajes, y si bien el CNE mató la opción de revocatorio, colocando una convocatoria básicamente en la cual no se pueden recoger las firmas por la cantidad de máquinas y tiempo necesario, nosotros tenemos que revindicar nuestra posición de oposición para ejercer nuestro rol", aseguró Campos.

No obstante, cuestionó que este miércoles no se realizara alguna actividad en rechazo a esta convocatoria. "Se debió hacer un llamado nacional de protestas, en el cual las personas puedan manifestar, yo creo que las mismas están dispuestas de salir de Nicolás Maduro y ante la gran disyuntiva que significa un referéndum revocatorio, tiene que haber una respuesta más contundente", argumentó.

Además agregó que deben preservar las conquistas alcanzadas durante el último proceso electoral que se llevó a cabo en noviembre del 2021, y que es necesario seguir participando en los procesos para así alcanzar los objetivos. "Yo creo que los dirigentes debemos estar a la altura; acabamos de recuperar la vía del voto, acabamos de ganar Barinas, demostrando que la participación es posible, y no hacer nada no es la solución", enfatizó el dirigente de Primero Justicia.

Por tal motivo, Campos se niega a que se repita un escenario tal como ocurrió en el año 2018, cuando la oposición de Acción Democrática, Primero Justicia, Voluntad Popular y Un Nuevo Tiempo, no acudieron al llamado de ir a las elecciones presidenciales de aquel entonces, en la cual salió como ganador Nicolás Maduro.

"Se debe buscar la forma para que la gente se exprese, no sólo puede ser el cálculo numérico si sabemos que numéricamente está muerto el revocatorio por el cronograma que diseñó el CNE, pero nosotros tenemos que buscar un techo político donde la gente se manifieste, la gran mayoría de los venezolano quiere salir de Nicolás Maduro", añadió.

Ante esta circunstancia, el dirigente político expresó que el actual gobierno se robó el revocatorio en esta ocasión, pero espera que esto no ocurra para el futuro, planteando que debe surgir legitimidad en el liderazgo opositor y unidad para alcanzar los objetivos en bienestar de los venezolanos.

"Tenemos un reto que es el 2024 y Maduro se va robar segurito el 2024, también cuál va ser la opción, no votar, no participar, quedarnos en casa no, yo creo que hay que comenzar a mover el país con lo urgente que es la legitimación y las personas que puedan llegar a acuerdos, tengan una representatividad en la sociedad venezolana y en la cual podamos construir una ruta que nos refleje a todos", manifestó.

Por otra parte, José Belisario, militante de esta tolda política, comentó que a la ciudadanía no se le puede dejar sola, rectificando que es necesario seguir ganando espacios, tal como sucedió en las elecciones del 2021.

"Si hace dos meses recuperamos a la gente para que saliera a votar, y hoy los vamos a dejar solos, no puede ser, hoy es el día para hacer presión ciudadana, para hacer lo mismo que se hizo en Barinas, presión y voto", dijo el dirigente, acotando que esa es la única forma de hacer los cambios.

Con respecto a las declaraciones del primer vicepresidente del PSUV, Diosdado Cabello, en la cual su tolda política le solicitará la lista de los firmantes, Belisario dijo que las pida porque afirmó que la gente les perdió el miedo a ellos. "Como las pidió en el 2004, como lo hicieron en el 2016, aquí la gente ya perdió el miedo contra ustedes, sea como sea nosotros tenemos que enfrentarlos".

Finalizó diciendo que seguirán en la lucha acompañando a los ciudadanos, para así alcanzar las transformaciones que se desean.

LLAMAN A DARLE NULIDAD A LA RECOLECCIÓN

En otro orden de ideas, los integrantes de la organización Movimiento por el Revocatorio (Mover), en el estado Aragua, realizaron una protesta con el propósito de rechazar la recolección e iniciar la solicitud de nulidad de dicho proceso, considerando que no cumplían con los parámetros constitucionales y acordes para que se realicen.

Además denunciaron una serie de irregularidades como atraso de instalación de las mesas y otros inconvenientes que atrasaron el proceso.

En este contexto, Freddy Lucena, vocero de la mencionada organización en el municipio Girardot, señaló que la cantidad de captahuellas que se instalaron para recabar las voluntades para activar el revocatorio no eran suficientes para la cantidad de electores.

"Para una población tan enorme como lo es Maracay, para recoger más de 200 mil firmas era imposible. Además las personas demoraron en promedio entre dos a tres minutos para firmar, eso ratifica lo que veníamos señalando nosotros como proponentes del revocatorio, que era imposible recolectar en un solo día ese porcentaje en el estado Aragua", dijo.

Lucena también denunció que en los puntos de recolección no hubo testigo del movimiento Mover, lo cual dice que este proceso se hizo a espaldas de este movimiento. "No hay quien testifique de lo que va ocurrir con estas huellas y lo que se está procesando", expresó el dirigente.

Añadió diciendo que esto es parte de un conjunto de opacidad que demuestra el carácter fraudulento que está negando revocar a Maduro, por lo cual harán los trámites pertinentes para anular este proceso, con el propósito de que se repita con condiciones más favorables.

"Queremos un proceso limpio y transparente, y por eso estamos realizando todos los trámites pertinente para denunciar todas las irregularidades y violación al reglamento y la Constitución y las leyes de Venezuela", dijo Lucena.

Por su parte, Cupertino Peña, miembro de la Alianza Social de Trabajadores del estado Aragua (ASTA), expresó que hoy el pueblo se fue a la calle rechazando, lo que el considera que fue una la trampa del CNE que sirve al régimen de Nicolás Maduro.

"Ellos le están negando a los venezolanos el derecho a elegir, ya que no pusieron la cantidad de máquinas como si fuera un proceso electoral normal", dijo el dirigente gremial.

"Por eso, dio Peña, estamos aquí en la calle, vamos a denunciar ante el mundo la trampa y la forma de como este régimen quiere imponer su programa de dominación amedrentando al pueblo, amenazando al pueblo y haciendo triquiñuelas porque le tiene miedo al pueblo y al voto, porque sabe que el 80% de los venezolanos rechazan la gestión de Nicolás Maduro y porque ha sido nefasta".

Sentenció diciendo que el grupo de ciudadanos en la cual estaba acompañando, no tienen pensado abandonar la lucha y que harán lo que esté a su alcance para que el Gobierno entienda que hay derechos que tienen que respetarse.

PERSPECTIVA DE LA JORNADA

Es importante destacar, que durante las visitas que se realizaron en los distintos puntos de recolección, se observó buena disposición de los funcionarios del Consejo Nacional Electoral en atender a los ciudadanos, incluso se pudo observar que las máquinas que estaban al 100%, las personas demoraban un minuto como máximo para expresar su voluntad para activar el referéndum revocatorio.

Con respecto a la recepción de los efectivos castrenses, hubo buena receptividad en gran parte de ellos, no obstante, en el municipio Mario Briceño Iragorry no permitían a los trabajadores de la prensa tomar gráficas a las mesas donde estaban las máquinas, alegando que por razones de seguridad.

En el municipio Girardot fue todo lo contrario, donde los militares que custodiaban los puntos de recolección si permitieron el libre ejercicio periodístico.

En un panorama general, en los demás municipios del área metropolitana del estado Aragua, como en Turmero y Palo Negro, en donde los puntos de recolección estaban en su mayoría solitarios, reflejando así la poca asistencia de los ciudadanos en este proceso.

LINO HIDALGO | elsiglo

fotos | JOEL ZAPATA

