Recepción de voluntades se llevó a cabo sin contratiempo en Ribas

Conforme a lo previsto por las autoridades del Consejo Nacional Electoral (CNE), este miércoles 26 de enero, en la ciudad de La Victoria, municipio Ribas, como en todo el país, se llevó a cabo la recepción de voluntades, que marca un paso más en el camino a seguir para formalizar la solicitud de referendo revocatorio presidencial.

Y es que para nadie es un secreto, que esta recolección de firmas, como se traduce popularmente, fue realizada a través de un cronograma difundido por el CNE, de cara a la aprobación de requisitos, para llevar a cabo el mencionado referendo, por lo que se necesita una recepción de voluntad que sobrepase los cuatro millones de personas.

Ante este panorama, Mebhil Galindo, coordinador del CNE en la entidad, manifestó que de los centros habilitados en toda Venezuela, el municipio Ribas, cuenta con dos; ubicados uno en la plaza José Félix Ribas y el otro en las cercanías de la icónica esquina de Soco, en el centro de La Victoria.

De la misma forma, la autoridad del Consejo Nacional Electoral en la jurisdicción, aseveró que en esta parte del estado Aragua, el proceso se estaba llevando a cabo sin mayores contratiempos, ya que los funcionarios eran calificados y las máquinas funcionaron a la perfección, lo que permitía que el acto fuese rápido y confiable.

"Estamos trabajando conforme a lo previsto, siguiendo los lineamientos necesarios, en Ribas contamos con dos centros, colocados estratégicamente de forma de que los ciudadanos participen, si es de su gusto. Comenzamos el operativo a las 6:00 de la mañana y será según está estipulado hasta las 6:00 de la tarde", dijo Galindo.

DIRIGENTES OPOSITORES EXPRESARON

En este sentido, fueron varios los trabajadores sociales, dirigentes y activistas, quienes se oponen a la gestión que está llevando a cabo la máxima autoridad nacional y que no tardaron en hacer del conocimiento público su opinión ante el cuadro que vivió el día de ayer.

Carlos Daniel Zapata, concejal de Ribas, tras realizar su proceso de recepción de voluntad, manifestó: "Hoy a pesar de la línea nacional de no participar en un proceso que es técnicamente muy difícil de lograr el objetivo; en mi calidad de ciudadano, de victoriano y concejal, he decidido venir a poner mi firma y mi huella en modo de protesta contra una persona que ha dañado el futuro de miles de jóvenes y millones de venezolanos. Estamos aquí, como estuvimos en las calles marchando, caceroleando, como nos plantamos, como nos abstuvimos y votamos; hoy también en modo de protesta, colocando nuestra firma. Entendiendo y lamentando que el resultado no va a ser el que queremos, porque es técnicamente muy difícil, esto sin contar que lo ofrecido por el CNE, no es lo idóneo para un proceso tan importante, que podría decidir el futuro de Venezuela".

Finalmente, Zapata quiso felicitar a todos los ciudadanos quienes se acercaron a participar de este proceso. "Quiero agradecer y felicitar a todas las personas, que a pesar de todo, han venido sin miedo a decirle al país entero, por medio de su firma y su huella. Yo quiero que Nicolás Maduro se vaya del poder, sin importar amenazas".

