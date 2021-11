Diversos comerciantes que venden leguminosas en el centro de Maracay afirmaron que últimamente el precio de este rubro se ha mantenido estable, dependiendo del tipo de granos, oscilando los precios entre Bs. 3,0 y los Bs. 13,0 por kilo.

Marcos Guillén, comerciante de granos en el Mercado Principal, dijo que el producto más barato que tiene en su local son los frijoles blancos, que se pueden conseguir en Bs, 2,65, aproximadamente. "Las caraotas están en 5,0 bolívares, el fríjol bayo y el quinchoncho están en 2.65 y las caraotas rojas en 6,25", detalló.

El comerciante aseguró que los precios se han mantenido estables en esta semana, pero que las ventas continúan flojas. "No han arrancado como es, no hemos tenido este impulso y con respecto al costo no ha variado mucho", dijo Guillén, quien se siente optimista que tenga más ganancias esta semana.

Por otra parte, Daivi Daza, trabajador en una tienda especializada en leguminosas y afines, afirmó que en el local el costo de los granos varía entre 6 a 13 bolívares. "Tenemos caraotas rojas en 12,80, garbanzo en 10,50, fríjol bayo en 5,80, Arvejas verdes 7.80, caraotas blancas 12.80, fríjol pico negro se consiguen en 6,70", dijo el joven, agregando que allí también se consiguen las arvejas verdes en 7.80.

Daza comentó que las ventas han estado "más o menos", y por ser día de semana son más flojas. "Esperamos que mejoren este fin", acotó.

Para Selmira Delgado, quien estaba comprando en uno de los puestos del Mercado Principal, dijo que debido a la inflación se ha puesto muy difícil comprar granos. "Por la edad no consumo mucho granos, pero a veces hace falta comprar un poquito, pero de verdad que los precios están por las nubes, yo no sé cómo hace la gente para comprar", añadió.

Asimismo, comentó que la crisis económica no ha dado para que los pensionados como ella puedan comer como es. "Sabíamos que la devaluación iba a traer esto, es así, cada vez que vas a comprar, los precios suben. Pero bueno, pidiéndole a Dios que meta su mano para que nos ayude", dijo Delgado.

LINO HIDALGO | elsiglo

