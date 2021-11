Compras navideñas no están en el presupuesto de los cagüeños

Las calles del centro de Cagua, municipio Sucre, amanecen abarrotadas de personas en tiendas y plazas, la gran mayoría realizando compras de alimentos.

Durante el recorrido se pudo apreciar que los compradores hacían largas colas en los establecimientos de comida, indicando que a pesar de la cercanía de las fiestas decembrinas, el presupuesto no alcanza si no para comprar lo necesario para la comida diaria.

En un sondeo realizado entre los cagüenses los mismos manifestaron que en su lista de compras navideñas como adornos, arbolitos, nacimientos o ingredientes para las hallacas no figuran.

Naylin Sánchez, en este sentido comentó que actualmente no ha pensado en las compras navideñas, no están en su lista. "la situación económica y la falta de liquidez no permite planificar como en otros años las compras de Navidad, mis hijos están pequeños y tengo que organizarme bien para comprar lo que ellos necesitan como los estrenos y regalos del Niño Jesús".

Por su parte, Héctor Brito expresó, "me dejas sin palabras, porque presupuesto para hacer compras navideñas no hay. En estos momentos la prioridad es comprar la comida para la semana; sin embargo, hay que ver qué milagro hago para esos gastos".

Mencionó que a diferencia de otros años para esta fecha, el arbolito y adornos de Navidad ya estaban puestos en su casa, pero de 3 años para acá la situación ha estado complicada porque el dinero apenas alcanza para comer.

De igual forma, Yelizubeth Vásquez dijo que las compras navideñas no son una prioridad en su lista, "entre los gastos de la comida y escolares los bolsillos me quedaron vacíos y todavía me faltan útiles por comprar.

Los habitantes del municipio Sucre esperan que las condiciones económicas mejoren para finales de este mes que les permita realizar algunas compras.

IRIOS MÉNDEZ | elsiglo

fotos | JOEL ZAPATA

