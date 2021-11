Comerciantes esperanzados con el avance de la flexibilización

La actividad comercial en Maracay estuvo movida en esta segunda semana de la flexibilización ampliada que se inició el 1° de este mes, lo que ha nutrido las esperanzas de los comerciantes, formales e informales.

Desde tempranas horas se pudo ver un considerable número de personas en las calles, siendo esta movilización aprovechada por los comerciantes que ven positiva dicha medida decretada por el Gobierno nacional.

Otilio Peña, vendedor de café, que recorre gran parte del centro de la ciudad, afirmó que la gente ya se encuentra buscando qué comprar, no obstante tiene miedo de que el dólar "se dispare" por la demanda.

"La gente está aprovechando a salir más porque no sabe si el dólar se pueda volver a disparar. Si vas a pagar 20 ahorita puede ser que en diciembre pagues 25 dólares por ese producto", destacó Peña, quien tiene más de 20 años ofreciendo un buen café a todos los comerciantes del centro de Maracay.

El vendedor también explicó que en esta semana, la gente ha estado muy pendiente de protegerse del Covid-19. "Aquí en Aragua se han mantenido las medidas de bioseguridad, todo el mundo anda protegido".

Para Oliannys Jiménez, vendedor de ropa en un local ubicado en la avenida Bolívar, dijo que a pesar de no tener las ganancias que se esperaba este fin de semana, es positiva esta medida que le da oportunidad a los vendedores de recuperarse.

"Es bueno, porque tenemos que seguir trabajando y hay que adaptarnos de que el coronavirus va a estar, ya queda de parte de uno, lo mejor es trabajar, no una semana si y otra no", dijo Jiménez.

La comerciante añadió que no desea que la cuarentena radical vuelva en enero. "Una semana que nos paramos no da para la siguiente que trabajamos. En enero no deberían volver a encerrarnos", resaltó Jiménez.

Dalia González, vendedora de conjuntos de niñas y vestidos de damas, comentó que la flexibilización le dio la oportunidad de recuperarse, "esta es una buena oportunidad de nosotros de levantarnos y ayudarnos, ya que veníamos pasando tanta crisis".

Por su parte, a Carlos Rojas, vendedor de ropa para damas y caballeros, le agradó la medida implementada por el Gobierno nacional y aseguró que no hay diferencia entre la semana flexible y radical, debido a que la gente igualmente salía a las calles. "En la semana radical sale más la gente que en la semana flexible", resaltó.

Asimismo dijo que las personas se están cuidando del coronavirus y en su local, los clientes deben cumplir con todas las medidas de bioseguridad; "aquí ha estado bien, los clientes tienen su tapabocas, los negocios usan su gel antibacterial", resaltó.

Los comerciantes aseguran que en las próximas semanas esperan ver más ganancias, gracias a la flexibilización, pero hacen un llamado a la población para que se cuiden y no regresar al confinamiento.

LINO HIDALGO | elsiglo

